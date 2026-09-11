Samsun tarımında fındığa alternatif arayışları ezber bozan bir başarı hikayesine dönüştü.
Tanesi 100 liradan satılıyor: Tam bir c vitamini ve antioksidan deposu
Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındığa alternatif arayan kadın girişimci Neşe Özbek, kurduğu serada ürettiği ejder meyvesiyle fındıktan kat kat fazla kazanç elde etmeyi başardı. Kilosu 250 TL’den satılan ürünü inceleyen Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, projenin tüm üreticilere rol model olduğunu söyledi.Kaynak: İHA
Çarşamba ilçesinde yaşayan kadın girişimci Neşe Özbek, 4 yıl önce kurduğu serada fındığa alternatif olarak tropikal ejder meyvesi üretimine başladı.
480 metrekarelik kapalı alanda 400 fidanla üretime geçen Özbek ailesini serasında ziyaret eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba İlçe Tarım Müdürü İsmail Yılmaz ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
‘FINDIKTAN KAT KAT FAZLA KAZANDIRIYOR’
Üretim süreçleri hakkında bilgi veren Neşe Özbek, fındık dışındaki alternatif ürün araştırmaları sonucu bu yola çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 4 yıl önce 480 metrekarelik seramızda 100 direğin etrafına 400 fidan diktik. Son 2 yıldır hem ürün hem de fidan satışına başladık.''
''Fındıktan alacağımız verim ve kazanca kıyasla ejder meyvesi kat kat fazla kazandırıyor. Bu yıl meyvemizin kilosunu 250 TL’den, adet olarak ise 100 TL’den satıyoruz. ''
''Şehir içi ve şehir dışına gönderdiğimiz fidanlarımızın adet fiyatı ise 120 TL."
1 TON REKOLTE VE YÜKSEK BİRİM ALAN GETİRİSİ
Seradaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ejder meyvesinin bölge şartlarında serada ısıtma kontrolüyle gayet başarılı yetiştiğini vurguladı.
Fındıkla kıyaslandığında birim alandan elde edilen gelirin çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "4. yılında olan bu seradaki 400 fidandan bu yıl yaklaşık 1 ton ürün bekleniyor. Piyasada kilogramı 100 ile 200 TL arasında alıcı bulan bu meyve, işletmeye ciddi gelir sağlıyor. C vitamini ve antioksidan deposu olan bu ürünün Samsun genelinde yaygınlaşması için saha çalışmalarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Ziyaretin ardından serada olgunlaşan ejder meyvelerinin sezondaki ilk hasadı gerçekleştirildi.