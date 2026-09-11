Tanesi 100 liradan satılıyor: Tam bir c vitamini ve antioksidan deposu

Fındıkla kıyaslandığında birim alandan elde edilen gelirin çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "4. yılında olan bu seradaki 400 fidandan bu yıl yaklaşık 1 ton ürün bekleniyor. Piyasada kilogramı 100 ile 200 TL arasında alıcı bulan bu meyve, işletmeye ciddi gelir sağlıyor. C vitamini ve antioksidan deposu olan bu ürünün Samsun genelinde yaygınlaşması için saha çalışmalarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.