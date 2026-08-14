Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi

Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren sarı-lacivertlilerde 3 sezon forma giyen tecrübeli futbolcu, bu süreçte 12 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 1

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile olan birlikteliğini sonlandırdı.

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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 2

Deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bilgisi, resmi işlemlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildi.

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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 3

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 SEZONLUK KARİYER

Fenerbahçe kadrosuna 2023-24 sezonunda katılan Brezilyalı oyuncu, kulüpte geçirdiği 3 sezon boyunca toplam 12 gol ve 19 asistlik skora katkı sağladı.

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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 4

KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Sarı-lacivertli forma altında geçirdiği süre zarfında tecrübeli orta saha, Fenerbahçe ile 1 kez Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 5
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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 6
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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 7
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Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi - Resim: 8
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