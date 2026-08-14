Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile olan birlikteliğini sonlandırdı.
Fenerbahçe'de Fred devri sona erdi... Ayrılık TFF'ye resmen bildirildi
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren sarı-lacivertlilerde 3 sezon forma giyen tecrübeli futbolcu, bu süreçte 12 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.Haber Merkezi
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Deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bilgisi, resmi işlemlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildi.
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SARI-LACİVERTLİLERDE 3 SEZONLUK KARİYER
Fenerbahçe kadrosuna 2023-24 sezonunda katılan Brezilyalı oyuncu, kulüpte geçirdiği 3 sezon boyunca toplam 12 gol ve 19 asistlik skora katkı sağladı.
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KUPA SEVİNCİ YAŞADI
Sarı-lacivertli forma altında geçirdiği süre zarfında tecrübeli orta saha, Fenerbahçe ile 1 kez Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.
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