Prof. Dr. Otun Erbaş, TV100'de katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oytun Erbaş 100 yıl yaşamanın sırrını açıkladı: Uzun yaşamın anahtarını verdi
Zaman zaman yaptığı açılamalarla kamuoyunda sıkça tartışılan Prof. Dr. Oytun Erbaş, 100 yıl yaşamanın sırrını verdi. Uzun süreli yaşamın anahtarını veriyorum diyen Erbaş, zayıflama iğneleriyle ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı.Aykut Metehan
Zayıflama konusunda zayıflama iğneleriyle ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı, uzun yaşamın formülünü verdi.
İşte Erbaş'ın açıklamaları:
"ZAYIFLAMA İĞNESİ KİLO CERRAHİSİNİ BİTİRDİ"
Zayıflama ve uzun yaşam teknolojisinde asıl devrimin peptit molekülleri üzerinden döndüğünü ifade eden Erbaş, yeni nesil zayıflama iğnelerinin (GLP-1 analogları) tıp tarihindeki yerini şu sözlerle özetledi:
"Yıllardır bilinmeyen bir GLP peptiti çıktı ve herkesi zayıflattı. Kilo cerrahisi bitti, o defter artık kapandı. İnsanların gidip bariyatrik cerrahi (mide ameliyatı) olmasına artık gerek kalmadı."
"100 YAŞIN SIRRI ŞEKER YÜKÜNÜ 5'İN ALTINA İNDİRMEK"
İnsan ömrünün 100 yaş sınırını geçip geçemeyeceği ile ilgili soruya net bir yanıt veren Erbaş, uzun yaşamın temel anahtarının kanda üç aylık şeker ortalamasını gösteren Hemoglobin A1c (HbA1c) değerini düşürmek olduğunu belirtti.
Erbaş, "Vücuttaki şeker yükünüzü yani HbA1c değerini beşlerin altına indirmeniz lazım. Bunu sadece diyetle yapamazsınız. O glikozu idrarla ve dışkıyla vücuttan attırmanız, şeker emilimini azaltmanız gerekiyor" dedi.
"ET DE YAĞDA ŞEKERE DÖNÜŞÜYOR"
Sadece karbonhidratı keserek şekerden kaçınmanın biyokimyasal olarak imkânsız olduğunu vurgulayan ünlü akademisyen, saklı kalan bir gerçeğe dikkat çekti: "Birçok insan bilmez; vücutta 'glukoneogenez' denilen bir süreç vardır.
Yediğiniz etin amino asitleri de yağlar da vücutta eninde sonunda şekere dönüşür. Her şey şekere dönüşür. Bu yüzden o şekerlerin bir şekilde vücuttan temizlenmesi şarttır."
"OZON VE GLUTATYON GARİBAN İŞİDİR, ARTIK ÇÖP!"
Son yıllarda klinikte popüler olan ve yüksek ücretlerle satılan alternatif tıp yöntemlerine adeta savaş açan Erbaş, bu uygulamaların modasının geçtiğini söyledi.
Ozon terapisi, glutatyon serumları ve yüksek doz C vitamini takviyelerini sert bir dille eleştiren Doç. Dr. Erbaş, "Eskiden diyaliz sadece üreyi temizlerdi.
Şimdi kandan fazla trigliseriti ve LDL kolesterolü uçurup alan 'lipid diyalizleri' çıktı.
Millet, garibanlar gidip ozon yaptırıyor. Ozon çok eskilerde kaldı.
O glutatyonlar, yüksek doz C vitaminleri artık çöptür, yazık" ifadelerini kullandı.