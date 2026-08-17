UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ve Sturm Graz engellerini geçen Fenerbahçe, play-off turunda eşleştiği Fransız ekibi Lyon ile ilk maçta yarın 22:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Kritik sınav öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: 'GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN GEREKLİ DERSLERİ ALDIK'

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama başaramadık. Gerekli dersleri aldık, konuşmaları yaptık, bunun üzerine çalışmaları yaptık. Yarınki maçta bunları yapmadan, daha pozitif bir şekilde oynayıp, güzel bir birlik olup ikinci maç öncesi güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Lige kötü başlamak bazen olumsuz olabiliyor ama bu sorumluluk bize ait. Bunu terse çevirecek olan bizleriz. İnşallah yarın bunu güzel bir şekilde terse çeviririz."

'LYON MAÇI BİZİM İÇİN GÜZEL BİR REAKSİYON FIRSATI'

"Ben gayet iyi hissediyorum. Biraz tatil sürecimiz kısa sürdü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Her zaman sahaya odaklanıyorum. Bu sezon da güzel başladık. Daha da iyi olacağım hem takım hem de ben. Yarın da güzel bir reaksiyon fırsatı. Yarınla birlikte yeniden güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

'MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ'

"Önümüzde iki tane 90 dakika var. Maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta ikinci maç için güzel bir avantaj almak istiyoruz. Sonrasında diğer maça odaklanacağız. Umarım güzel bir başarı elde ederiz."

'BENİM ELEŞTİRİLMEDİĞİM BİR DÖNEM YOKTUR'

"Kimin oynadığı önemli değil. Camia olarak, takım olarak hedeflerimiz var. Takıma herkes katkı vermek istiyor, bunun için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun. İnşallah yarın bunu bir reaksiyon olarak olumluya çeviririz. Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. Yarın kim oynarsa oynasın, takım için, taraftarımız ve camiamız için en iyi şekilde mücadele edecektir."

İSMAİL KARTAL: 'TARAFTARIMIZIN ENERJİSİNE GÜVENİYORUZ'

Teknik direktör İsmail Kartal ise Lyon maçıyla ilgili şöyle konuştu:

"Dün hep birlikte çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik. Daha önceki maçlarını da izlemiştik zaten. Yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var. Taraftarımızın enerjisine güveniyoruz. Bu maçı birlikte oynamamız gerekiyor. İkinci maç öncesi en iyi sonucu almak istiyoruz. Kendi işimizi yapmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz."



'LUKAKU MAÇ KADROSUNDA OLACAK'

"Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bir çocuk. 3 ay sonra birlikte Türkçe konuşacağımızı söyledi. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var, yarınki maç kadrosuna da alacağım. Şu anda %100 değil ama maçın gidişatına göre kullanabiliriz."

TALISCA, VEDAT VE EDERSON AÇIKLAMASI

"Talisca'dan da çok mutluyum. Ne istersem yapmaya çalışıyor. Vedat da %70 civarında hazır. Bu akşamki taktik idmandan sonra belirleyici olacak. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz. Böyle bir takımımız var. Onun için de hepsiyle gurur duyuyorum. Ederson yarın kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda."