Japon deprem uzmanından dikkat çeken deprem itirafı: 27 yıl sonra yeniden gündemde

"AYNI HATALARI YAPMAMAK İÇİN DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

İlk dalışında denizin altında gördüğü manzaradan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Moriwaki, "Tabii ki büyük bir üzüntü hissettim, çok kötü bir andı. Ancak bundan sonra aynı hataları yapmamak için ders çıkarmamız ve çalışmamız gerekiyor.

Deprem hem Japonya’da hem de Türkiye’de her zaman olan ve olmaya devam edecek bir doğa olayı. Bu yüzden 'Deprem ne zaman, nerede, ne büyüklükte olacak?' diye beklemek yerine hem Türk hem Japon halkı olarak her an deprem olabileceğini kabul edip, ona göre hazır olmalıyız" diye konuştu. Türkiye'nin deprem hazırlığı konusunda 1999 sonrasında beklenen seviyeye ulaşamadığını belirten Moriwaki, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplumda ve kurumlarda deprem konusunda daha güçlü bir farkındalık oluştuğunu söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, yapı güvenliğinin yalnızca yeni binalarla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.