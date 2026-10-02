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Kaynak: Haber Merkezi

Fon skandalında milyar liralarla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan atamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yapıldığını ifade etti. Çelik açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını belirtti.

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fatma Betül Sayan Kaya’ya adeta göndermede bulundu.

‘MESULİYETİ İZZETİNE DENK BU VAZİFEDE…’

Terzioğlu, yaptığı paylaşımda makamın sorumluluğuna dikkat çekerek, "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum.

Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum.”

"MESULİYETİ İZZETİNE DENK" NE DEMEK?

Terzioğlu'nun kullandığı "Mesuliyeti izzetine denk" ifadesi, üstlenilen görevin sorumluluğunun makamın ve kişinin sahip olduğu onur, şeref ve saygınlıkla aynı ölçüde olması gerektiği anlamına geliyor.

Öte yandan bu ifade, makamı ve itibarı yüksek olan kişilerin taşıdığı sorumluluğu da aynı ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Terzioğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Başörtüsü yasağı nedeniyle uzun süre akademik hayattan uzak kalan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yeniden akademiye döndü ve 2023 yılında Kelam Anabilim Dalında profesörlük unvanı aldı.

Terzioğlu, modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ile Cumhuriyet dönemi âlimleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Siyasi ve sivil toplum alanında da faaliyet gösteren Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları yönetiminde yer aldı, 2013 yılında ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği görevini yürüttü.