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Kaynak: Haber Merkezi

Fon skandalında milyar liralarla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN YERİNE PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU GETİRİLDİ

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan atamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yapıldığını ifade etti. Çelik açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını belirtti.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır.

Sn Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır.

Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır.

Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri.

2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur.

2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır.

2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır.

Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Terzioğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Başörtüsü yasağı nedeniyle uzun süre akademik hayattan uzak kalan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yeniden akademiye döndü ve 2023 yılında Kelam Anabilim Dalında profesörlük unvanı aldı.

Terzioğlu, modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ile Cumhuriyet dönemi âlimleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Siyasi ve sivil toplum alanında da faaliyet gösteren Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları yönetiminde yer aldı, 2013 yılında ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği görevini yürüttü.