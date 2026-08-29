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Kaynak: Haber Merkezi

Süleymancılara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak.

Şahin adına tahsis edilen aracın, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı ifade edilmişti.

İFADESİ ALINACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bilgisine başvurulacağı belirtildi.

YURT DIŞINA KAÇIRILMASINA YÖNELİK GİRİŞİMDE KULLANILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen bir aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Başsavcılığın, söz konusu aracın kullanımına ve olayla ilgili gelişmelere ilişkin Şahin'in ifadesine başvuracağı öğrenildi.

İKİ ARAÇ DAHA İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Şahin adına tahsis edilen iki araç daha incelemeye alınmıştı. Soruşturma dosyasına göre araçların tahsis amacı dışında kullanıldığı belirlenirken, araçlardan birini kullandığı belirtilen Ömür Yücel gözaltına alınmıştı.

İLK ARAÇTA KURİŞ YAKALANMIŞTI

Şahin adına tahsis edilen araçlar, ilk olarak Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yakalanmasıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında aranan iki isim, 21 Ağustos’ta Muğla’da durdurulan araçta yakalanmıştı. İncelemede aracın San Sistem Lojistik Bilişim İletişim ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu ancak 17 Aralık 2025-17 Aralık 2030 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlenmişti.

Gelişmenin ardından BBC Türkçe’ye konuşan Şahin, aracı İstanbul’a gittiğinde kullanmak üzere kiraladığını, kendisinin kullanmadığı dönemlerde aracın otoparkta tutulması konusunda şirketle anlaştığını söylemişti.

Kuriş ve Yılmaz’ı tanımadığını belirten Şahin, aracın kendi bilgisi dışında kullanıldığını savunmuş ve kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

ARAÇLARIN HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli araçların geçmiş kullanım ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Dosyadaki bilgilere göre 34 S 7815 plakalı aracın ağustos ayı içerisinde İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa arasında çok sayıda seyahat gerçekleştirdiği tespit edildi.