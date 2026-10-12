AK Parti’nin eski milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çok sert açıklamalarla iktidar kanadını ve partisini liyakatsizlik ile sermaye piyasasındaki büyük fon vurgunu üzerinden eleştirdi. Miroğlu, ortada büyük bir talan ve ahlaki çöküntü varken yeni bir anayasa ya da çözüm sürecine kimsenin inanmayacağını vurguladı.

"AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLMA VASFINI KAYBETTİ"

Gazeteci Güler Kömürcü'nün bir örneğini alıntılayarak X platformundan açıklamalarda bulunan Orhan Miroğlu, partinin içine sızan yapıların tasfiyelere yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu insanların AK Parti’ye sızdığı, siyasi ve bürokratik kurumlarda ittifaklar kurduğu tarih, AK Parti’nin irtifa kaybetmesinin başladığı tarihtir. AK Parti'yi AK Parti yapan siyasi kadroların birer birer tasfiyesi, bunlar partiye musallat olduktan başladı. Parti, Türkiye’nin birinci parti olma, Cumhuriyet Tarihinde Kürtlerin birinci parti olma vasfını kaybetti."

İsim vermeden partideki bazı çevrelere işaret eden Miroğlu, bu kişilerin Cumhurbaşkanlığı ve devlet kurumlarına giden bilgi kanallarını dezenformasyona uğrattığını, kendilerinin ise hem kör hem sağır olup birbirlerini ağırladıklarını dile getirdi.

"KRİMİNAL SUÇLU CV'LERİ HASIR ALTI EDİLMİŞ"

Devlet alımlarındaki katı kurallar ile siyasetteki kayırmaları kıyaslayan Miroğlu, liyakatsizliğin boyutunu şu örnekle gözler önüne serdi:

"Bir başçavuş alımında insan vücudunun iskelet yapısını meydana getiren bir kemikte doğuştan milim fazlalığı veya eksikliği olsa, bir hostes alımında genç bir kızın yüzünde bir ben olsa, işe alım gerçekleşmez – bir milletvekili olarak işe alınmayı hak etmiş ama bu iki engele takılmış, bana başvuran iki vatandaşa maalesef yardımcı olmadım – ama milletvekilliği dahil bu kadar kıymetli, değerli mevkilere hiçbir emek vermeden tırmanabilen insanların kriminal suçlarla örülü CV’lerine belli ki kimseler bakmamış ya da o CV’ler hasır altı edilmiş."

"TARİHİNİN EN ÖRGÜTLÜ VE KOLLEKTİF İHANETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sermaye piyasasında patlak veren büyük fon vurgununa da değinen Orhan Miroğlu, bunun bir beka sorunu olduğunun altını çizerek "Sadece AK Parti değil, Türkiye, servetine servet katmaktan başka bir amacı olmayan, ve bunun için her yolu her yöntemi mubah gören, servetini kaybettiğinde ondan geride hiçbir şey kalmayacak olan bir takım adamların taamüden ve hemen hiç bir engelle karşı karşıya kalmadan uyguladıkları bir kötülükle ve kendi tarihinin en örgütlü en kollektif ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Beka sorunu diye bir şey varsa o da bu ihanet ve bu kötülüğün ta kendisidir." dedi.

"ORTADA TALAN VARKEN SÜRECE KİMSE İNANMAZ"

Yaşanan krizin yalnızca ekonomik olmadığını, derin bir ahlaki çöküntü yarattığını belirten Miroğlu, sürecin ve yeni anayasanın geleceğinin bu kararlı mücadeleye bağlı olduğunu ifade etti:

"Ortadaki ekonomik enkaz kalkar bir gün; ama ahlaki çöküntü, siyasi ve bürokratik kurumları esir alan liyakattan ve hak edilmiş temsilden uzak vasatlık, 20’li, 30’lu gençlerden profesyonel dolandırıcı üreten sistemin enkazı kolay kolay kalkmaz. AK Partinin geleceği bu gerçeğe uyanması ve tavizsiz, kararlı bir mücadeleyi göze almasına bağlıdır. Çözüm süreci ve yeni anayasanın geleceği dahi bu kararlıkla ölçülecektir ve bu kararlılığa bağlıdır. Ortada bir talan varken, kimseden çözüm sürecine, yeni bir anayasaya inanmasını bekleyemezsiniz. Evet büyük bir soygun var, bir enkaz var, ama AK Partinin ve Türkiye’nin barsaklarını boşaltması için bu, aynı zamanda tarihi bir fırsat…"

Orhan Miroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle

"Bu insanların AK Parti’ye sızdığı, siyasi ve bürokratik kurumlarda ittifaklar kurduğu tarih, AK Parti’nin irtifa kaybetmesinin başladığı tarihtir. AK Partiyi AK Parti yapan siyasi kadroların birer birer tasfiyesi, bunlar partiye musallat olduktan sonra başladı. Parti, Türkiye’nin birinci partisi olma, Cumhuriyet Tarihinde Kürtler’in birinci partisi olma vasfını kaybetti. Cumhurbaşkanına ve devletin kurumlarına uzanan bilgi kanallarını dezenformasyona uğratmakla başladılar işe.

Aslında hem kör hem sağırdılar, ama biraraya gelip birbirlerini ağırladılar! Bir başçavuş alımında insan vücudunun iskelet yapısını meydana getiren bir kemikte doğuştan milim fazlalığı veya eksikliği olsa, bir hostes alımında genç bir kızın yüzünde bir ben olsa, işe alım gerçekleşmez- bir milletvekili olarak işe alınmayı haketmiş ama bu iki engele takılmış, bana başvuran iki vatandaşa maalesef yardımcı olamadım- ama milletvekilliği dahil bu kadar kıymetli, değerli mevkilere hiç bir emek vermeden tırmanabilen insanların kriminal suçlarla örülü CV’lerine belli ki kimseler bakmamış ya da o CV’ler hasır altı edilmiş.

Sadece AK Parti değil, Türkiye, servetine servet katmaktan başka bir amacı olmayan, ve bunun için her yolu her yöntemi mubah gören, servetini kaybettiğinde ondan geride hiç bir şey kalmayacak olan bir takım adamların taamüden ve hemen hiç bir engelle karşı karşıya kalmadan uyuladıkları bir kötülükle ve kendi tarihinin en örgütlü en kollektif ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Beka sorunu diye bir şey varsa o da bu ihanet ve bu kötülüğün ta kendisidir. Bu kötülükle mücadele önce AK Parti’nin sonra da bütün bir ülkenin ulusal vazifesidir. Doğrusu kurdukları her cümlede on tane milli ve yerli, yüzyıl hedefi, milli uyanış gibi kelimeler geçen kimselerin lafı evirmeden çevirmeden bir tutum almalarını bekleriz. Ortadaki ekonomik enkaz kalkar bir gün; ama ahlaki çöküntü, siyasi ve bürokratik kurumları esir alan liyakattan ve hak edilmiş temsilden uzak vasatlık, 20’li, 30’lu gençlerden profesyonel dolandırıcı üreten sistemin enkazı kolay kolay kalkmaz. AK Partinin geleceği bu gerçeğe uyanması ve tavizsiz, kararlı bir mücadeleyi göze almasına bağlıdır.

Çözüm süreci ve yeni anayasanın geleceği dahi bu kararlıkla ölçülecektir ve bu kararlılığa bağlıdır. Ortada bir talan varken, kimseden çözüm sürecine, yeni bir anayasaya inanmasını bekleyemezsiniz. Evet büyük bir soygun var, bir enkaz var, ama AK Partinin ve Türkiye’nin barsaklarını boşaltması için bu, aynı zamanda tarihi bir fırsat…"