İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için uygulanan tedbirin, başsavcılığın itirazı üzerine "ev hapsine" çevrilmesi gündemdeki yerini koruyor.

İsmail Küçükkaya'nın Sözcü'de sunduğu 'Günaydın Türkiyem' programında gazetecilik mesleğinin sınırlarına ve soru sorma ehliyetine vurgu yapan Saymaz, iktidar yetkililerinin ve yönetim makamlarının daha toleranslı olması gerektiğini belirtti. AK Parti yetkililerinin kendisini yakından tanıdığını ve nasıl haber ürettiğini bildiğini ifade eden Saymaz, mesleki duruşunu şu sözlerle anlattı:

"Gazeteci soru sorma ehliyetini ve etkisini kime karşı kullanmalı? Yöneticiye kullanamıyorsa, parti başkanına kullanamıyorsa, belediye başkanına kullanamıyorsa, bakana kullanamıyorsa kime kullanacak? Muhalefet belediye başkanına mı kullanacak? Alttakine mi kullanacak, ezilene mi kullanacak, garibana mı kullanacak, ona mı gücü yetecek? Hayır! Dolayısıyla burada yönetici otorite toleranslı olmalı. Ki biz yani AK Partililer, AK Partili yetkililer bizi biliyorlar. Nasıl haberler yaptığımızı biliyorlar."

"FON SORUŞTURMASININ BAŞLAMASINA NEDEN OLAN HABERİ BEN YAPTIM"

Konuşmasında fon skandalı soruşturmasının gelişime sürecine değinen İsmail Saymaz, soruşturmanın kendi yaptığı haber üzerine başlatıldığını ifade ederek "Yani ben bu fon soruşturmasının belki de başlamasına neden olan haberi yaptım. Yani Pusula Portföy'ün patronu Muhammed Yarzın Türkiye'den Yunanistan'a kaçtığını yazdım. İki gün boyunca borsayı manipüle ettiğim, yalan söylediğim iddia edildi, gözaltına alınmam için çağrılar yapıldı. Haber de doğru çıktı, tutuklandı da..." dedi.

"KILIK KIRK YARIYORUM, HER DUYDUĞUMU YAZMIYORUM"

Haber süreçlerinde son derece titiz davrandığını, her duyduğu iddiayı kaleme almadığını belirten Saymaz, dosyadaki diğer isimlere ve iddialara da değindi:

"Sonra Muhammed Yarzın'ın teknelerini, kendisinin Rodos'a gittiğini, teknelerini kaçırdığını belgeledim, görüntüleriyle, video görüntüleriyle... Sonra eski Maliye, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile röportaj yaparak onun fonla parasının kaldığını yazdım ki sağ olsun o da 'geçmiş olsun' mesajı yolladı. Sonra Ertan Aydın'ın, Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Ertan Aydın'ın dosyada şüpheli olduğunu, onda görüşerek yazdım. Sonra Osman Arıkan Nacar'ın askeri ücreti göründüğünü ve makam şoförü göründüğünü yazdım. Yani kılık kırk yarıyorum. Kılık kırk yarıyorum, bunu bu kadar söyleyeyim. Her duyduğumu yazmadım. Bunu bazı AK Partililer de biliyor."

"BAZI BİLGİLERİ BİLMEME RAĞMEN YAZMADIM"

Pek çok ismi ve detayı bildiğini ancak ispatlayamadığı veya teyit edemediği hiçbir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadığının altını çizen Saymaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çok sayıda isim dolaşıyor, ehliyetsiz hiçbir bilgi yazmadım. Tek bir soru, tek bir soru kaldı aklımda... Bugün bu fon meselesi çok konuşuluyor ya..."