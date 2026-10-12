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Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrilmişken, 2027 yılına ilişkin ilk somut rakam tahmini geldi. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, Sözcü'deki köşe yazısında 2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrete ilişkin yeni dönem beklentilerini paylaştı.

OVP'deki 2026 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28,4'ün doğrudan ücrete yansıtılması halinde 36 bin 49 TL'lik bir rakam çıktığını belirten Aydoğmuş, kendi tahminini şu sözlerle açıkladı:

"Benim mevcut ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri çerçevesindeki tahminim ise net asgari ücretin 37 bin TL civarında belirleneceği yönünde. Bu da yaklaşık yüzde 32'lik bir artış anlamına geliyor. Elbette bu bir tahmin. Nihai karar aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından verilecek."

"ASGARİ ÜCRETLİ DAHA YIL BİTMEDEN 6 BİN 800 TL KAYBETTİ"

Zam oranından ziyade yıl içindeki erimeye vurgu yapan Aydoğmuş, 2026'nın ilk dokuz ayındaki yüzde 24,32'lik enflasyon karşısında çalışanın satın alma gücünü kaybettiğini ifade etti. Aydoğmuş, kayba dair şu verileri paylaştı:

"Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin, yalnızca dokuz aylık resmi enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 827 TL'ye ulaştı. Başka bir ifadeyle, ocak ayında 28 bin liraya alınabilen mal ve hizmetlerin aynı miktarını eylül sonunda satın alabilmek için yaklaşık 34 bin 900 TL gerekiyor. Dolayısıyla 2027 yılında yapılacak artışın önemli bir bölümü, yeni bir refah sağlamak yerine 2026 yılında kaybedilen satın alma gücünü telafi etmeye gidecek."

"37 BİN TL OLSA BİLE AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALABİLİR"

Türk-İş’in eylül ayı için açıkladığı 37 bin 801 TL’lik açlık sınırını hatırlatan Aydoğmuş, 37 bin TL'lik tahmininin dahi bugünkü gıda harcamalarının gerisinde kaldığını belirtti. 2027 için OVP’deki yüzde 21’lik enflasyon hedefi gerçekleşse bile 37 bin TL’nin yıl sonundaki satın alma gücünün 30 bin 579 TL'ye gerileyeceğini (6 bin 421 TL kayıp) vurgulayan Aydoğmuş, uyarısını şu sözlerle tamamladı:

"Asıl mesele, çalışanların satın alma gücünü yıl boyunca koruyacak kalıcı bir sistem kurulmasıdır. Çünkü asgari ücret her yıl artıyor olabilir. Ama önemli olan çalışanın maaşının değil, refahının artmasıdır."