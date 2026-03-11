32 bin TL'yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emekli 20 bin TL en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor.

ZAM BEKLEYEN EMEKLİYE ERDOĞAN'DAN KARA MÜJDE

Ocak maaşında umduğunu bulamayan emekliye bayram ikramiyelerinde de kara haber gelmişti. Emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmayacağı AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından belirtilmişti. Son kulislerde ise ikramiyelere dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin liralık zam yapabileceği müjdesi bekleniyordu.

Ancak Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi üzen bir müjde haberi geldi. Erdoğan partisinin grup toplantısında "Emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bu ay vereceğiz. Emekli bayram ikramiyelerini 14 marttan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.