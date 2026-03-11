İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, dünkü duruşmada ilk kez söz almıştı. 107'si tutuklu 407 sanıklı davanın 3. gününde savunmalar devam edecek.

BUGÜN YAŞANANANLAR

10.40 Hakimden Jandarmaya uyarı

Mahkeme başkanı, jandarmaya "El sallayanlara müdahale etmeyin" talimatı verdi

10.35 HEYET GELDİ

Mahkeme heyeti geldi. Duruşma başlayacak.

10.32 Ekrem İmamoğlu geldi

Ekrem İmamoğlu 10.32 itibarıyla duruşma salonuna getirildi. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla, alkışlarla karşılandı İmamoğlu. Bu kez elinde dosyalarla içeri girdi. Sağ eliyle aileleri selamladı.

10.28 Fatih Keleş ve Necati Özkan da salonda

Fatih Keleş ve Necati Özkan da mahkeme salonuna getirildi.

10.21 "Mehmet savunmanın onurusun"

Gazeteci Muratcan Altuntoprak, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın salonda “Mehmet savunmanın onurusun” diyerek karşılandığını, Pehlivan'ın da gülümseyerek el salladığını kaydetti..

10.15 Murat Ongun alkışlarla karşılandı

Gergin başlayan duruşmada sanıklar salona getirilmeye devam ediyor. Murat Ongun alkışlarla karşılandığı bildirildi.

10.15 'Bana İnsan Gibi Davranın'

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, jandarmayla girdiği tartışma sırasında, "Ben bu ülkeye 40 yıldır vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın" dedi.

10.10 Duruşmada El Sallama Krizi

Tutuklu sanıklar salona getirilmeye başlandı. İlk iki günde olduğu gibi Jandarma gelen tutukluların el sallamasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine İBB muhtarlıklar daire başkanı Yavuz Saltık Jandarmaya tepki gösterdi. Şu an Yavuz Saltık ile jandarma arasında tartışma yaşanıyor.

09.45 Dilek İmamoğlu Silivri'de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

(Video: Muratcan Altuntoprak)

DÜN NE OLDU?

Dün görülen duruşma da tıpkı ilk celse gibi gergin başlamıştı. Avukatlara kimlik kontrolü yapılmak istenmiş, avukatlar bu durumu protesto etmişti. Çıkan gerginlik sonrası TBB Başkanı Erinç Sağkan, 40. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile görüşmüş, görüşmeden sonra kriz çözülmüştü. Taraf avukatı olan avukatlara öncelik verilerek girişler sağlanmıştı.

İMAMOĞLU ÖNLEMİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Avukatların salona girişinin ardından sanıklar getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun jandarma kıskacı altında olması, gerginliği bir kez daha artırdı. Mahkeme başkanı gelen tepkiler sonrası İmamoğlu'nun önünü açmıştı.

AYKUT ERDOĞDU SAVUNMA YAPTI

Davanın ilk savunmasını Aykut Erdoğdu yaptı. Erdoğdu kürsüde sık sık 'Yazık değil mi bana, ben suçsuzum' sözlerini tekrarlarken, iddialara karşın "bir itirafçının iftiralarıyla karşınızdayım. Ben suçsuzum. İddiaların tamamı tutarsız, gerçek dışı ve husumetli söylemlerdir. Ben bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı olsam karşınızda olmayacaktım.' ifadelerini kullandı.

"8 SAATTE 4 BİN SAYFAYI SAVUNMAMIZI BEKLİYORLAR"

Sayın hakim, bana yazık değil mi? Son hafta, haftaa en fazla 4 gün olmak üzere 2'şer saatten 8 saat savunma hazırlamam için bilgisayar kullanma hakkı verildi. 4 bin sayfayı 8 saatte savunmamız bekleniyoruz. Yazık değil mi bize? Savunma sırası bile verilmedi. İlk sırada ben varmışım, burada öğrendim. O yüzden hazırlıksız savunma yapacağım.