Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Liverpool’u RAMS Park’ta oynanan ilk maçta Mario Lemina’nın 7. dakikada attığı golle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı.
İngiliz basınında Galatasaray manşetleri: 'Liverpool şans eseri hezimetten kurtuldu'
Furkan Çelik
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Sarı Kırmızılılar’ın İngiliz devini aynı skorla ikinci kez mağlup etmesinin ardından Ada basınının manşetleri dikkat çekti.
'SLOT'UN ÖĞRENCİLERİ HEZİMETTEN ŞANS ESERİ KURTULDU'
Daily Mail: "Arne Slot'un öğrencileri, İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve çok tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular."
'SLOT'UN 100. MAÇI GÖLGELENDİ'
The Athletic: "Slot’un 100. maçı savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi."
'LIVERPOOL İSTANBUL'UN ATEŞLİ ATMOSFERİNDE ÇÖKTÜ
The Times: "Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde çöktü ve Galatasaray'a ilk maçta avantaj sağladı."
'SLOT İÇİN TANIDIK HİKAYE'
The Guardian: "Lemina'nın Galatasaray'a Liverpool karşısında üstünlük sağlamasının ardından Slot için tanıdık bir hikaye."
'LIVERPOOL ELENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'
Mirror: "Fırsatları cömertçe harcayan Liverpool, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya."