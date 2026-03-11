Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor İngiliz basınında Galatasaray manşetleri: 'Liverpool şans eseri hezimetten kurtuldu'

İngiliz basınında Galatasaray manşetleri: 'Liverpool şans eseri hezimetten kurtuldu'

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u RAMS Park’ta Mario Lemina’nın golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı eline aldı. İngiliz medyasının önde gelen kuruluşları Galatasaray-Liverpool maçına dair dikkat çeken manşetler attı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Liverpool’u RAMS Park’ta oynanan ilk maçta Mario Lemina’nın 7. dakikada attığı golle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Sarı Kırmızılılar’ın İngiliz devini aynı skorla ikinci kez mağlup etmesinin ardından Ada basınının manşetleri dikkat çekti.

'SLOT'UN ÖĞRENCİLERİ HEZİMETTEN ŞANS ESERİ KURTULDU'

Daily Mail: "Arne Slot'un öğrencileri, İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve çok tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular."

'SLOT'UN 100. MAÇI GÖLGELENDİ'

The Athletic: "Slot’un 100. maçı savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi."

'LIVERPOOL İSTANBUL'UN ATEŞLİ ATMOSFERİNDE ÇÖKTÜ

The Times: "Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde çöktü ve Galatasaray'a ilk maçta avantaj sağladı."

'SLOT İÇİN TANIDIK HİKAYE'

The Guardian: "Lemina'nın Galatasaray'a Liverpool karşısında üstünlük sağlamasının ardından Slot için tanıdık bir hikaye."

'LIVERPOOL ELENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Mirror: "Fırsatları cömertçe harcayan Liverpool, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya."

