Son dönemlerde birçok meslek grubu Yeşil Pasaport ayrıcalığından faydalanan gruplar arasına girdi.
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var
Yurt dışına çıkarken vize engeline takılmak istemeyen milyonlarca vatandaş, çareyi Yeşil Pasaport'ta buluyor. Ancak yeşil pasaport herkese verilmiyor.Derleyen: Aykut Metehan
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, bir meslek grubunun daha yeşil pasaporttan faydalanması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.
Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin belirli şartlar altında hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesine imkân tanıyan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.
SAVUNMA SANAYİ PERSONELİNE YEŞİL PASAPORT
Teklife göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerde, Milli Savunma Bakanlığı iştirakleri olan MKE ve ASFAT'ta görev yapan personelin yanı sıra devlet adına yürütülen stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak çalışan mühendis, uzman ve yöneticilerin yeşil pasaport alabilmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda savunma ve havacılık alanında çalışan nitelikli personelin uluslararası faaliyetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
15 YIL KIDEM ŞARTI
Düzenlemenin en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticileri kapsaması planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde savunma ve havacılık sektöründe görev yapan deneyimli personelin yurt dışı seyahatlerinde önemli bir kolaylık sağlanması amaçlanıyor.
Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma sanayiindeki başarıların Türkiye'ye güven ve gurur verdiğini belirterek, bu alanda görev yapan mühendis ve uzmanların büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Koçak açıklamasında, "Milli savunmaya yapılan her yatırım, Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.