Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var

Yurt dışına çıkarken vize engeline takılmak istemeyen milyonlarca vatandaş, çareyi Yeşil Pasaport'ta buluyor. Ancak yeşil pasaport herkese verilmiyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 1

Son dönemlerde birçok meslek grubu Yeşil Pasaport ayrıcalığından faydalanan gruplar arasına girdi.

1 7
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 2

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, bir meslek grubunun daha yeşil pasaporttan faydalanması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

2 7
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 3

Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin belirli şartlar altında hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesine imkân tanıyan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

3 7
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 4

SAVUNMA SANAYİ PERSONELİNE YEŞİL PASAPORT

Teklife göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerde, Milli Savunma Bakanlığı iştirakleri olan MKE ve ASFAT'ta görev yapan personelin yanı sıra devlet adına yürütülen stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak çalışan mühendis, uzman ve yöneticilerin yeşil pasaport alabilmesi öngörülüyor.

4 7
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 5

Bu kapsamda savunma ve havacılık alanında çalışan nitelikli personelin uluslararası faaliyetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

5 7
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 6

15 YIL KIDEM ŞARTI

Düzenlemenin en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticileri kapsaması planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde savunma ve havacılık sektöründe görev yapan deneyimli personelin yurt dışı seyahatlerinde önemli bir kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

6 7
Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport geliyor: Teklif TBMM'de; 15 yıl şartı var - Resim: 7

Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma sanayiindeki başarıların Türkiye'ye güven ve gurur verdiğini belirterek, bu alanda görev yapan mühendis ve uzmanların büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Koçak açıklamasında, "Milli savunmaya yapılan her yatırım, Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro