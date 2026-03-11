Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Denizli, Kahramanmaraş ve Ankara'daki depremler korkuttu. Dikkat çeken deprem hareketliliğinin ardından Prof. Dr. Naci Görür, 'Problem olabilir' diyerek adres verdi. Naci Görür "Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş’taki fay ise bölge için problem olabilir." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu uyarılarda bulundu:

"BÖLGE İÇİN PROBLEM OLABİLİR"

"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş’taki fay ise bölge için problem olabilir."

Naci Görür'ün paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.