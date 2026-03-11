3201 sayılı kanun kapsamında yurt dışı sürelerini borçlanarak Türkiye’den emekli aylığı alan vatandaşlar için "yoklama belgesi" dönemi kritik bir eşik haline geldi.
SGK unutmuyor, tespit ediyor: Yoklama belgesi vermezseniz maaşınız kesilebilir
Yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye’den emekli olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "yoklama" süreci mercek altında. Avukat Şerif Yılmaz, yurt dışında 6 aydan fazla kalan emeklilerin maaşlarının kesilmemesi için uyması gereken yasal prosedürlerde bilinmeyen detayları anlattı.Derleyen: Süleyman Çay
Avukat Şerif Yılmaz, YouTube kanalında mevzuata göre yurt dışında ikamet eden emeklilerin, emekli aylığı bağlandıktan sonra da belirli şartları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini hatırlattı.
SGK’nın yönetmeliklerle düzenlediği sisteme göre; yurt dışında 6 aydan fazla kalan emeklilerin, bu sürenin bitimini takip eden 3 ay içerisinde "Yoklama Belgesi" vermesi gerekiyor.
Bu belgenin temel amacı, emeklinin yurt dışında çalışıp çalışmadığını veya ikamete dayalı bir sosyal yardım alıp almadığını tespit etmek.
Yılmaz, 26 Haziran 2020 tarihinde yapılan yasal değişikliğe dikkat çekerek gurbetçilere bir müjdeyi de hatırlattı:
"Almanya için örnek vermek gerekirse; 'Mini Job' veya 'Aushilfe' olarak bilinen, 450 Euro'ya kadar olan kısa süreli ve sigortadan muaf çalışmalar artık emekli aylığının kesilmesine engel değil."
Ancak bu sınırı aşan çalışmalar ve sosyal yardımlar, maaşın kesilmesi için doğrudan gerekçe sayılıyor.
Eğer emekli vatandaş 6 aylık sürenin ardından gerekli yoklama belgesini kuruma ibraz etmezse, SGK emekli aylığını tedbiren durduruyor. Belge sonradan teslim edilirse ve kişinin çalışma şartlarını ihlal etmediği anlaşılırsa, maaş durdurulduğu tarihten itibaren geriye dönük olarak topluca ödeniyor.
Avukat Şerif Yılmaz, kafa karışıklığı yaratan bir noktaya da açıklık getirdi:
"Hak sahipleri dediğimiz dul ve yetim aylığı alanların yoklama belgesi verme zorunluluğu yoktur. Çünkü onlarda 'yurda kesin dönüş' şartı aranmaz."
Ancak kurumun her zaman yaşayıp yaşamadıklarını veya evlilik durumlarını denetleme yetkisi saklı tutuluyor.