ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda şok etkisi yarattı. Pek çok yatırım aracındaki oynaklık ise dikkat çekmişti. Brent petrol fiyatı 119 dolarlara kadar gelirken, güvenli limanda düşüşler görülmüştü.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? Petrol fiyatları çakıldı, Dövizde artış (11 Mart 2025)
ABD ve İran arasındaki savaş geriliminin azaldığına yönelik açıklamalar piyasaları altüst etti. Brent petrol gece yarısı yüzde 5 değer kaybederek 82 dolara kadar gerilerken; dolar, euro ve altın güne yükselişle başladı.Mercek: Süleyman Çay
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın büyük ölçüde tamamlandığını savunarak karşı tarafın donanma, iletişim ve hava gücünün kalmadığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları 90 dolara kadar geriledi.
Ancak son olarak Trump’ın İran ile savaşın çok yakında biteceğini söylemesi sonrası güvenli liman ve döviz tarafında artışlara neden olduğu görüldü. Brent petrol ise gece yarısı yüzde 5’in üzerinde sert düşüş yaşadı. Petrol fiyatları gece saatlerinde serbest piyasada 82 dolara kadar geriledi. Son olarak 85,96 dolarda petrol işlem görüyor.
Döviz tarafı ise güne pozitif başladı. Dolar 44,10 ve Euro 51,36 seviyesinde kaydetti. Bitcoin tarafında ise satış hareketi gözlemlendi. Daha çok dalgalı seyir seyreden Bitcoin, 71 bin dolar seviyesinden 69 bin dolar seviyesine doğru düşüş yaşadı.
Savaşta olumlu havanın yaşandığı durumda güvenli limanda yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. 5 bin dolar bandında seyreden ons altın güne pozitif başlayarak 5 bin 203 dolar bandında seyrediyor. Gümüş tarafında ise hafif bir düşüş gözlemse de haftalık bazda artış yaşadığı görüldü. Gümüş ise 88,60 dolarda işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın piyasada en çok kitlendiği yatırım aracı oldu. Kapalıçarşı altın fiyatları ise güne pozitif başladı.
Gram altın
Alış: 7 bin 360 TL
Satış: 7 bin 483 TL
Çeyrek altın
Alış: 12 bin 58 TL
Satış: 12 bin 217 TL
Yarım altın
Alış: 24 bin 116 TL
Satış: 24 bin 420 TL
Tam altın
Alış: 48 bin 83 TL
Satış: 48 bin 609 TL
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.