Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? Petrol fiyatları çakıldı, Dövizde artış (11 Mart 2025)

Ancak son olarak Trump’ın İran ile savaşın çok yakında biteceğini söylemesi sonrası güvenli liman ve döviz tarafında artışlara neden olduğu görüldü. Brent petrol ise gece yarısı yüzde 5’in üzerinde sert düşüş yaşadı. Petrol fiyatları gece saatlerinde serbest piyasada 82 dolara kadar geriledi. Son olarak 85,96 dolarda petrol işlem görüyor.