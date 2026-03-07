Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, 17 milyon emeklinin 4 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması yönündeki beklentisi AK Parti’nin sunduğu son düzenleme paketinde karşılık bulmadı.

"Bütçeye ek yük" gerekçesiyle pakete dahil edilmeyen zam maddesi, emekliler arasında büyük bir merak ve tepkiye neden oldu. Açlık sınırının 32 bin TL’yi aştığı ortamda 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçinmek zor. Bu noktada emekliler ikramiyelerde beklediği umudu alamadı.

KULİSLERDE YENİ FORMÜL

Ancak Ankara koridorlarında bütçeyi rahatlatmak adına ilginç bir yöntem üzerinde duruluyor. Nefes Gazetesi Meclis muhabiri Tarık Işık, ikramiyeler ile ilgili AKP’de milletvekili veya üst düzey bürokrat emeklisi gibi yüksek gelirli grubun ikramiye talep etmeyeceği ve sadece düşük maaş alan emeklilere verilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Ancak bu noktada, Anayasa’nın "eşitlik" ilkesine aykırılık teşkil edebileceği yönündeki endişeler de masada.

GÖZLER KABİNE VE AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA

Işık, ekonomi paketinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki süreci devam ederken, zam ihtimali tamamen rafa kalkmadığını aktardı. Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısı veya Meclis grup konuşmasında artış haberini bizzat vermesi bekleniyor. Eğer Erdoğan’dan yeşil ışık gelirse, düzenleme Genel Kurul aşamasında pakete eklenebilecek.

ZAMAN DARALIYOR

Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 20 Mart Cuma gününe denk gelmesi, yasal düzenleme için yaklaşık iki haftalık bir kritik eşik bırakıyor. Emekliler ise sadece rakamsal bir artış değil, mevcut ikramiyenin eriyen alım gücünün telafi edilmesini talep ediyor.