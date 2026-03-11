AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran ile ilgili "Türkiye olarak kriz anında dostlarına sırtını dönen bir ülke değiliz." ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan yine laiklik bildirisi tartışmasına girerek "Nesli tükenmekte olan 3-5 kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer önemli başlıklar şöyle:

-İstiklal Marşı'nda büyük davamızı anlatan mıssralar vardı. En beğendiğim yer "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal." Benim milletimden unutmamasını istediğim mısra bunlardır. Türk'ün hirriyetine dokunulamaz demektir bu. Sadece yazıldığı günler için değil, son devletimizin yapı taşıdır.

-Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmayacağız. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın.

-Önceki hafta yaşanan seviyesiz tartışmalarla, milletin inanç değerlerine hakaret edenlerin İstiklal Marşımızı yeniden okumasını tavsiye ediyorum.

-Çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İsrail'in tahrikleriyle İran'a başlatılan savaş ağır bir tahrip oluşturdu. Sorunlar masada çözülebilecekken gözünü kan bürümüş şebelerin tahrikiyle bölge tahrip edildi. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı. Dini lider Hamaney olmak üzere üst düzey isimler öldürüldü. Ekonomik ambargo altındaki İranlılar bombardımanlarla hayatta kalmaya çalışıyor.

-İran'a yönelik saldırılar petrol fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Şimdiden bizzat savaşın içindeki ülkeler değil bütün dünya savaşın bedelini ödemeye hazırlanıyor.

-Küresel ekonominin faturasının daha da kabaracağını hepimiz görüyoruz.

"3-5 YOBAZ RAHATSIZ OLUYOR DİYE"

-Nesli tükenmekte olan 3-5 kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım?

-Ankara burada. Biz sizin yanındayız. Ankara burada. Biz sizin yanındayız. Beyefendiler istemiyor diye Allah Allah nidalarıyla 3 kıta 7 iklimde at koşturan kahraman ecdadımızı red mi edelim? Kimse kusura bakmasın. Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz.

-Kim ne derse desin. Kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın. Bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız. Hiçbir dahili ve harici betahın, hiçbir gücün bu hasretlere zarar vermesine, inancımızı ve irademizi kırmasına, bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz. 86 milyon hep birlikte birbirimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna canımız pahasına sahip çıkacağız.

"KRİZ ANINDA DOSTLARINA SIRTINI DÖNEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

-Türkiye olarak kriz anında dostlarına sırtını dönen bir ülke değiliz. Biz krizlerin çözümü için risk alan bir devletiz. Meselenin müzakere ile çözülmesi için yıllardır çaba sarf ediyorduk. İran hem Amerika Birleşik Devletleri hem de ilgili bölge ülkeleriyle temaslar kurduk. Şu anda da silahların susması için umudumuzu kaybetmedik. Bu savaş durdurulmalıdır. Yeniden masaya, müzakereye dönülmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

"BÖLGEMİZDE SAHNELENMEK İSTENENLER İÇİN TEDBİR ALIYORUZ"

-Kelimelerimizi özenle seçiyoruz. Türkiye'yi ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz. Bölgemizde sahnelenmek istenenler için de tedbir alıyoruz.

-Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi bu Şiidir Sunnidir diye bakmadık, bakmıyoruz. Bizim için sadece insan vardır.

-Emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bu ay vereceğiz. Emekli bayram ikramiyelerini 14 marttan itibaren ödemeye başlıyoruz.