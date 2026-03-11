İran'ın turnuvadan çekilme kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD’ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi.

YERİNE HANGİ TAKIM GELECEK?

İngiltere medyasına göre, İran’ın çekilmesinin ardından FIFA’nın boşalan kontenjan için Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak takımlarından birini davet etmesi bekleniyor.

İran, turnuvada Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu’nda mücadele edecekti.

