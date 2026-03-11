Yeni anket HBS Araştırma'dan: Mansur Yavaş ile Erdoğan ikinci tura kalırsa kim kazanır?

İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim zamanında yapılacak' diyerek kapıları kapamasına rağmen muhalefet partileri ve geçinemeyen, 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar 'erken seçim' istiyor. Vatandaşlar anket sonuçlarını takip ederken, anket firmaları da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.