Yeni anket HBS Araştırma'dan: Mansur Yavaş ile Erdoğan ikinci tura kalırsa kim kazanır?

İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim zamanında yapılacak' diyerek kapıları kapamasına rağmen muhalefet partileri ve geçinemeyen, 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar 'erken seçim' istiyor. Vatandaşlar anket sonuçlarını takip ederken, anket firmaları da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yeni anketler yayınlanmaya devam ederken, bu kez HBS Araştırma Şirketi'nden yeni bir anket geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci tura kalırsa bakın kim kazanıyor.Dilek Taşdemir
Yeni anket HBS Araştırma Şirketi'nden geldi. HBS Araştırma Şirketi yayınladığı yeni anketinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci tura kalınması durumunda kimin kazanacağını araştırdı.
HBS Araştırma'nın Şubat ayında ve 3 bin kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği yeni anketten Mansur Yavaş önemli bir farkla birinci çıktı.
Söz konusu anketin sonuçları ise şöyle oldu:
- Mansur Yavaş %56,3
Recep T, Erdoğan %43,7
HBS Araştırma Şirketi'nin Erdoğan ve Mansur Yavaş'ı yarıştırdığı yeni anketi sosyal medyada da gündem oldu.
