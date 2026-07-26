Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin günlük elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu.

Buna göre, dün Türkiye genelinde 1 milyon 54 bin 140 megavatsaat elektrik üretildi, toplam tüketim ise 1 milyon 53 bin 405 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik bazda değerlendirildiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 810 megavatsaat ile saat 12.00’de gerçekleşti.

Günün en düşük tüketim seviyesi ise 37 bin 803 megavatsaat ile saat 07.00’de ölçüldü.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE LİDER BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ OLDU

Günlük elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda ilk sırada yüzde 20,1 pay ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini;

Yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri,

Yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI VE İTHALATI YAPTI

Türkiye, dün elektrik ticaretinde de hareketli bir gün geçirdi.

Verilere göre, Türkiye dün 8 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 7 bin 749 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.