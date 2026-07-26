Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin günlük elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu.

Buna göre, dün Türkiye genelinde 1 milyon 54 bin 140 megavatsaat elektrik üretildi, toplam tüketim ise 1 milyon 53 bin 405 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

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Saatlik bazda değerlendirildiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 810 megavatsaat ile saat 12.00’de gerçekleşti.

Günün en düşük tüketim seviyesi ise 37 bin 803 megavatsaat ile saat 07.00’de ölçüldü.

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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE LİDER BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ OLDU

Günlük elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda ilk sırada yüzde 20,1 pay ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini;

Yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri,
Yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri takip etti.

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TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI VE İTHALATI YAPTI

Türkiye, dün elektrik ticaretinde de hareketli bir gün geçirdi.

Verilere göre, Türkiye dün 8 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 7 bin 749 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.