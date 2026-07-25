Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün kayda değer bir düşüş gösterdi. Düne göre yüzde 10,7 azalan işlem hacmi, toplamda 1 milyar 284 milyon 693 bin 461 lira olarak gerçekleşti.

EN PAHALI SAAT 19.00, EN UCUZ SAAT 12.00

Gün öncesi piyasada yarın için belirlenen saatlik fiyatlarda dikkat çekici bir makas oluştu:

Günün en yüksek fiyatlı zaman dilimi saat 19.00 oldu ve 1 megavatsaat elektriğin fiyatı 4 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Günün en ucuz zaman dilimi ise güneş enerjisi üretiminin ve arzın yoğunlaştığı saat 12.00 olarak kaydedildi; bu saatte fiyat 240 lira 1 kuruşa kadar geriledi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 372 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 391 lira 42 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

BUGÜNÜN KAPANIŞ RAKAMLARINDA DURUM NEYDİ?

Spot piyasada bugün geçerli olan rakamlarda ise tavan ve taban seviyeler yarının gerisinde kaldı. Kayıtlara geçen verilere göre, spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 23 lira, en düşük ise 530 lira 1 kuruş olarak uygulanmıştı.