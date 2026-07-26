Volkswagen, şehir içi kullanıma yönelik geliştirdiği “Electric Urban Car Family” adını verdiği yeni model ailesiyle Avrupa’da dikkat çeken bir başarı yakaladı. Aile, kısa sürede 70 bini aşkın siparişe ulaşarak markanın elektrikli dönüşümüne büyük bir ivme kazandırdı.
25 bin euroluk elektrikli hamlesi tuttu: Alman devine sipariş yağdı
Volkswagen Grubu, Avrupa pazarı için geliştirdiği uygun fiyatlı şehir içi elektrikli otomobil ailesiyle güçlü bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 25 bin eurodan satışa sunulan yeni modeller, kısa sürede 70 binden fazla sipariş almayı başardı.Kaynak: Diğer
25 Bin Sipariş Tek Modelden
Toplam siparişlerin yaklaşık 25 bini Volkswagen ID. Polo modelinden geldi. Kalan siparişler ise grubun diğer üyeleri Skoda Epiq ve Cupra Raval arasında paylaşıldı. Ailenin dördüncü üyesi ID. Cross’un da satışa sunulmasıyla şehir odaklı seri tamamlandı.
Dört farklı modelden oluşan ailede form çeşitliliği dikkat çekiyor. Volkswagen ID. Cross ve Skoda Epiq modelleri kompakt SUV/crossover çizgileriyle öne çıkarken, ID. Polo ve Cupra Raval ise klasik hatchback tasarımını tercih eden sürücülere hitap ediyor.
Modeller dış tasarımlarında ait oldukları markaların özgün kimliklerini taşısa da tamamen aynı teknik platformu paylaşıyor. Ortak altyapı kullanımı sayesinde üretim maliyetlerini düşüren Volkswagen Grubu, tüketicilere erişilebilir fiyatlı araç sunma avantajı yakalıyor.
Giriş seviyesinde sunulan 32 kWh kapasiteli LFP batarya yaklaşık 290 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Daha uzun yol katetmek isteyen kullanıcılar için ise 52 kWh kapasiteli NMC batarya seçeneği devreye giriyor. Bu versiyonda menzil 450 kilometreye kadar ulaşıyor.
Güçlü Motor ve Hızlı Şarj Özellikleri
Tüm modeller önden çekişli olarak sunulurken, motor güçleri 114 beygir ile 222 beygir arasında değişiyor. 32 kWh batarya 90 kW DC hızlı şarj desteği sunarken, 52 kWh bataryaya sahip versiyonlar ise 105 kW maksimum şarj gücüne ulaşabiliyor.
Şarj süreleri segment standartlarının üzerine çıkarıldı. 32 kWh batarya yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa 27 dakikada ulaşabilirken, 52 kWh NMC bataryalı modellerde bu süre yaklaşık 24 dakikaya kadar düşüyor.
Yaklaşık 25 bin euroluk başlangıç fiyatıyla Avrupa’da satışa sunulan yeni aile, hem Renault 5 gibi Avrupalı rakiplerle hem de uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerle sıkı bir rekabete girdi. 70 bini aşan sipariş sayısı, pazardaki talebin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı.