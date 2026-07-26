25 bin euroluk elektrikli hamlesi tuttu: Alman devine sipariş yağdı

Yaklaşık 25 bin euroluk başlangıç fiyatıyla Avrupa’da satışa sunulan yeni aile, hem Renault 5 gibi Avrupalı rakiplerle hem de uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerle sıkı bir rekabete girdi. 70 bini aşan sipariş sayısı, pazardaki talebin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı.