Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu?

MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde yenidünya ve su böreği etaplarını başarıyla tamamlayıp hayallerindeki önlüğü kazanan 8. yarışmacı belli oldu.

Kaynak: Diğer
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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla devam ediyor.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, yarışmacı adayları hayallerindeki şef önlüğünü kapabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girişti.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

İkinci grup yarışmacılarının tezgah başına geçtiği nefes kesen bölümde, zorlu iki etaplı oyunun ardından MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 8. yarışmacı Nurten oldu.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

ZORLU İKİ ETAP: YENİDÜNYA VE SU BÖREĞİ MÜCADELESİ

Gecenin ilk etabında şefler, adaylardan "yenidünya" meyvesini ana ürün olarak kullanarak yaratıcı ve lezzetli birer tabak hazırlamalarını istedi.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

Zamana ve rakiplerine karşı yarışan adaylar arasından en başarılı tabakları sunan 7 isim final turuna yükselmeyi başardı.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

İlk turu geçerek adını son etaba yazdıran yarışmacılar Ferdi, Semanur, Burçin, Betül, Nurten, Faruk ve Nesibe oldu.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

Ana kadro önlüğü için son aşama olan ikinci etapta ise şefler, yarışmacı adaylarından Türk mutfağının yapımı en zahmetli lezzetlerinden biri olan su böreği hazırlamalarını istedi.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

50 dakikalık kritik sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in yaptığı detaylı tadım değerlendirmeleri sonucunda, gecenin en başarılı su böreğine imza atan Nurten, şeflerden geçer not alarak 8. önlüğün sahibi oldu ve adını ana kadroya yazdırdı.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

İLK HAFTANIN YEDEKLERİ DE BELLİ OLDU

Kıran kırana geçen etapların ardından ilk turun başarılı isimleri Emre ve Cansu ile ikinci turun öne çıkan isimleri Hami Efe ve Fatma, gösterdikleri performansla ana kadronun ilk haftaki yedek yarışmacıları arasında yer almaya hak kazandılar.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

İLK HAFTANIN YEDEKLERİ DE BELLİ OLDU

Kıran kırana geçen etapların ardından ilk turun başarılı isimleri Emre ve Cansu ile ikinci turun öne çıkan isimleri Hami Efe ve Fatma, gösterdikleri performansla ana kadronun ilk haftaki yedek yarışmacıları arasında yer almaya hak kazandılar.

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MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

Batuhan Nazikoğlu

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyüp Can

Demirhan Ali

Nurten

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