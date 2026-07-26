TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla devam ediyor.
MasterChef’de ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde yenidünya ve su böreği etaplarını başarıyla tamamlayıp hayallerindeki önlüğü kazanan 8. yarışmacı belli oldu.Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, yarışmacı adayları hayallerindeki şef önlüğünü kapabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girişti.
İkinci grup yarışmacılarının tezgah başına geçtiği nefes kesen bölümde, zorlu iki etaplı oyunun ardından MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 8. yarışmacı Nurten oldu.
ZORLU İKİ ETAP: YENİDÜNYA VE SU BÖREĞİ MÜCADELESİ
Gecenin ilk etabında şefler, adaylardan "yenidünya" meyvesini ana ürün olarak kullanarak yaratıcı ve lezzetli birer tabak hazırlamalarını istedi.
Zamana ve rakiplerine karşı yarışan adaylar arasından en başarılı tabakları sunan 7 isim final turuna yükselmeyi başardı.
İlk turu geçerek adını son etaba yazdıran yarışmacılar Ferdi, Semanur, Burçin, Betül, Nurten, Faruk ve Nesibe oldu.
Ana kadro önlüğü için son aşama olan ikinci etapta ise şefler, yarışmacı adaylarından Türk mutfağının yapımı en zahmetli lezzetlerinden biri olan su böreği hazırlamalarını istedi.
50 dakikalık kritik sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in yaptığı detaylı tadım değerlendirmeleri sonucunda, gecenin en başarılı su böreğine imza atan Nurten, şeflerden geçer not alarak 8. önlüğün sahibi oldu ve adını ana kadroya yazdırdı.
İLK HAFTANIN YEDEKLERİ DE BELLİ OLDU
Kıran kırana geçen etapların ardından ilk turun başarılı isimleri Emre ve Cansu ile ikinci turun öne çıkan isimleri Hami Efe ve Fatma, gösterdikleri performansla ana kadronun ilk haftaki yedek yarışmacıları arasında yer almaya hak kazandılar.
İLK HAFTANIN YEDEKLERİ DE BELLİ OLDU
Kıran kırana geçen etapların ardından ilk turun başarılı isimleri Emre ve Cansu ile ikinci turun öne çıkan isimleri Hami Efe ve Fatma, gösterdikleri performansla ana kadronun ilk haftaki yedek yarışmacıları arasında yer almaya hak kazandılar.
Batuhan Nazikoğlu
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp Can
Demirhan Ali
Nurten