Filenin Sultanları final maçına çıkıyor: Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Bu kritik randevu, milli takımımız için aynı zamanda büyük bir rövanş anlamı taşıyor. Geçen yılki VNL’de ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında Brezilya’ya 3-1'lik skorlarla mağlup olan Sultanlar, bu kez parkeden zaferle ayrılarak rakibine son kayıpların faturasını kesmek istiyor.