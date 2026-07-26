Yarı finalde fırtına gibi esen Ay-yıldızlılar; ilk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 kazanarak ev sahibi Çin’i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Filenin Sultanları final maçına çıkıyor: Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin’i adeta sahadan silerek adını finale yazdırdı. Makao’da oynanan kritik mücadelede rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, şampiyonluk kupası için Brezilya’nın rakibi oldu.Kaynak: Diğer
Bu görkemli galibiyetle final biletini cebine koyan milli takımımız, gözünü altın madalyaya dikti.
TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çin'in Makao şehrinde düzenlenecek olan nefes kesici Türkiye - Brezilya final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30’da başlayacak. Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek bu tarihi randevu, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HEDEF: ŞAMPİYONLUK
VNL tarihinde üst üste 8. kez final etabında yer alarak inanılmaz bir istikrara imza atan Filenin Sultanları, dev organizasyondaki 4. madalyasını almayı garantiledi.
Daha önce müzesinde birer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunan milli takım, Brezilya'yı devirip 2. kez VNL şampiyonu olmayı hedefliyor.
Ay-yıldızlılar, VNL'deki ilk ve tek şampiyonluğunu 2023 yılında ABD'nin Arlington kentindeki finalde Çin'i 3-1 yenerek elde etmiş, 2018'de ise ABD'ye yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.
Bu kritik randevu, milli takımımız için aynı zamanda büyük bir rövanş anlamı taşıyor. Geçen yılki VNL’de ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında Brezilya’ya 3-1'lik skorlarla mağlup olan Sultanlar, bu kez parkeden zaferle ayrılarak rakibine son kayıpların faturasını kesmek istiyor.
Diğer tarafta ise VNL tarihinde daha önce 4 kez final kaybeden Brezilya, 5. final mücadelesinde organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL TARİHÇESİ VE GEÇMİŞ DERECELERİ
2018: İkincilik (Gümüş Madalya)
2019: Dördüncülük
2020: Pandemi sebebiyle düzenlenmedi
2021: Üçüncülük (Bronz Madalya)
2022: Dördüncülük
2023: ŞAMPİYON (Altın Madalya)
2024: Altıncılık
2025: Altıncılık