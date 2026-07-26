Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji, pazar günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle Kastamonu, Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat'ı sarı kodla uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle Kastamonu, Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat için sarı kodlu uyarı yayımladı.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

SABAH SAATLERİ (06.00-12.00)

Meteoroloji'nin 26 Temmuz Pazar günü 06.00-12.00 saatlerini kapsayan tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)

Meteoroloji'nin 26 Temmuz Pazar günü 12.00-18.00 saatlerini kapsayan tahminlerine göre, sabah saatlerindeki tablonun fazla değişmemesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

26 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 8

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 9

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 10

BURSA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

10 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 11

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 12

A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 15°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

12 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 13

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 14

ADANA 23°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 15

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 16

ANKARA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 17

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

17 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 18

BOLU 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

18 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 19

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 20

AMASYA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

20 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 21

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 22

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

22 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

23 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 24

DİYARBAKIR 19°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 25°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

24 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 25

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

25 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 26

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece ilk saatlerden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

26 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 27

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın(Pazar) sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

27 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 28

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, bu gece(Cumartesi) saatlerine kadar güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga:1,0 ila 2,0 m, Orta ve Güney Ege 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

28 30
Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 29

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, bu akşam(Cumartesi) saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 30

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, yarın(Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m Görüş: İyi.

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