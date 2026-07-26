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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, otomobilde bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada otomobilde toplam 7 kişinin bulunduğunu, bunlardan 5'inin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Vali Şahin, yaralı olarak kurtarılan iki kişiden birinin hamile olduğunu belirterek, ekiplerin olay yerindeki inceleme ve çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.