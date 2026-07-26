Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden iddia: '100 bin lirayı al cesedi göm'

Hürriyet'in haberine göre; soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre tutuklu sanık Turan Güler, ifadesinde Handan Sonel'in kendisine oğlunun Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediğini ve cesedin ortadan kaldırılması karşılığında 100 bin lira verdiğini öne sürdü.