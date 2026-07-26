Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan ve bugüne kadar cesedine ulaşılamayan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Turan Güler'in ifadesinde yer aldığı belirtilen beyanlar, dosyada yeni bir tartışma başlattı. İddiaların muhatabı olan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ise suçlamaların tamamını reddetti.
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden iddia: '100 bin lirayı al cesedi göm'
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya çıktı. Tutuklu sanık Turan Güler'in ifadesinde, eski valinin eşi Handan Sonel'in kendisine oğlunun Gülistan Doku'yu öldürdüğünü söylediğini ve cesedin yok edilmesi için 100 bin lira verdiğini öne sürdüğü beliKaynak: Diğer
TUTUKLU SANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Soruşturmada önceki gün yaşanan gelişmeler kapsamında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik koruyucusu Fatih Özmen ve ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hürriyet'in haberine göre; soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre tutuklu sanık Turan Güler, ifadesinde Handan Sonel'in kendisine oğlunun Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediğini ve cesedin ortadan kaldırılması karşılığında 100 bin lira verdiğini öne sürdü.
SORGUDA BU İDDİA SORULDU
Ortaya çıkan bilgilere göre sorgu sırasında Handan Sonel'e, Turan Güler'in bu beyanları da yöneltildi.
Sonel'e, Güler'in "Cesedi alıp yok etmesi karşılığında 100 bin lira verildiği ve oğlunun Gülistan Doku'yu öldürdüğünü söylediği" yönündeki iddiaları soruldu.
HANDAN SONEL: İDDİALARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM
Handan Sonel ise savunmasında Turan Güler'i tanımadığını belirterek tüm suçlamaları reddetti.
Sonel, "Turan Güler isimli şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Sorguda Gülistan Doku'yu tanıyıp tanımadığı da sorulan Handan Sonel, "Gülistan Doku'yu 2020 yılında kaybolduktan sonra duydum. Asla akıbeti ve kendisi hakkında hiçbir bilgim yoktur." yanıtını verdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaklaşık 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma devam ederken, dosyaya giren yeni ifade ve iddiaların soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla takip ediliyor.