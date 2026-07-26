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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin yeni düzenleme için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakaya ilişkin iptal kararının gerekçesinin yayımlanmasının ardından gerekli yasal düzenlemenin gündeme getirileceğini belirtti.

Gürlek, ilgili kurumlar ve paydaşlarla yürütülen kapsamlı çalışmalar doğrultusunda hazırlanan düzenlemenin tamamlandığını ifade ederek, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminde ele alınmasının planlandığını kaydetti.

Bakan Gürlek, yapılacak düzenlemeye ilişkin ayrıntıların ise yasama sürecinde netleşeceğini bildirdi.