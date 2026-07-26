SGK uzmanı Dilek Ete emeklilere kötü haberi verdi: Gizli bir el dokunuyor

Ete, sistemi şu sözlerle eleştirdi:

"Biz SGK olarak iki yakayı bir araya getiremiyoruz, çok fazla emeklimiz var diyorlar. Ya, emeklileri mi öldüreceğiz? Hastaneleri bulmuşlar, aynı hastaya 30 diş çekimi, 3 ameliyat yazılarak faturalar şişiriliyor. Özel hastanelere kamyonla para ödüyoruz. Hayatında dört kez hastane kapısını çalmamış vatandaşın harcamasını da özel hastaneleri zengin ederek tüm emeklilere kesiyorsunuz. Sonra da 5 milyon kişiyi 20.000 TL maaşta birleştiriyorsunuz. Bu sistemi yönetmek değil, günü kurtarmaktır."