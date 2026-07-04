Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında fiyat dalgalanmaları sürerken, yarına ilişkin açıklanan veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 169 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

SAATLİK FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Gün öncesi piyasada:

En yüksek fiyat saat 21.00’de 3 bin 500 lira 1 kuruş

En düşük fiyat ise saat 10.00’da 169 lira 98 kuruş olarak tespit edildi

Bu fark, gün içinde elektrik fiyatlarında ciddi oynaklık yaşandığını ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Piyasada:

Aritmetik ortalama fiyat 1430 lira 86 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyat ise 1492 lira 6 kuruş oldu

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi:

Dünle kıyaslandığında yüzde 45,3 azalarak

819 milyon 869 bin 63 lira seviyesine geriledi

BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün:

En yüksek fiyat 4 bin 45 lira 41 kuruş

En düşük fiyat ise 700 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti

Veriler, elektrik piyasasında hem fiyat hem de işlem hacmi açısından dalgalı seyrin sürdüğünü ortaya koyarken, yarın için düşük taban fiyat dikkat çekti.