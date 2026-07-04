Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu haritasını ve raporunu açıkladı. Rapora göre bugün yurdun birçok bölgesinde şiddetli sağanak yağış ve aşırı sıcaklar aynı anda etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında yağışlar ve aşırı sıcaklıklar zirve yapacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 2

Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağışlar gözlemlenirken; Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklıklar bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 3

İşte meteorolojinin açıkladığı verilere göre bölge bölge ve il il hava durumu:

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 5

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 21 ilde şiddetli sağanak yağış - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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