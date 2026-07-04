Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20 Haziran 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından ilk somut adımlar atıldı. Tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar, konteynerler ve hobi bahçelerine yönelik saha uygulamalarının ilk örneği Eskişehir'de görüldü.
Hobi bahçelerinde iki ay detayı: Ceza üçe katlanacak
Tarım arazilerindeki izinsiz hobi bahçeleri, konteyner evler ve tiny house yapıları için yeni yaptırımlar uygulanmaya başladı. Yasaya uymayanlara araziyi eski haline getirmesi için 2 ay süre veriliyor. Şartları yerine getirmeyenlere cezalar 3 kat artırımlı uygulanacak.Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazisine konteyner yerleştirip alana mıcır döken, para cezası alan bir vatandaşa resmi tebligat gönderdi. Tebligata göre söz konusu mülk sahibinin yasal süresi içinde gerekli izin başvurularını yapmadığı belirlendi.
Resmi makamlar tarafından gönderilen yazıda, yalnızca konteyner veya prefabrik yapıların kaldırılmasının yeterli olmayacağı vurgulandı. Arazi sahiplerinin şu şartları yerine getirmesi gerekiyor:
İzinsiz yapıların tamamen yıkılması veya kaldırılması,
Arazinin zeminine dökülen mıcır, stabilize malzeme ve dolgu maddelerinin temizlenmesi,
Toprağın yeniden tarımsal üretime elverişli, eski haline dönüştürülmesi.
Tebliğ tarihinden itibaren mülk sahiplerine tüm bu işlemler için 2 ay süre tanınıyor.
Yasal uyarıda belirtilen iki aylık süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere ağır yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemeye göre daha önce kesilen idari para cezaları, yeniden değerleme oranına göre güncellenerek 3 kat artırımlı şekilde yeniden tahsil edilecek. Verilen sürenin ardından belediyeler veya il özel idareleri devreye girerek yıkım ve arazi temizlik işlemlerini gerçekleştirecek. Bu işlemler sırasında oluşan tüm masraflar ise arazi sahibinden tahsil edilecek.
Yeni yasal düzenleme kapsamında süreç belirli bir kademeyle ilerliyor. İlk etapta tarım arazisinde izinsiz yapı tespiti yapılıyor ve mülk sahibine idari para cezası uygulanıyor. Ardından arazi sahibine resmi izin başvurusu yapabilmesi için yasal bir süre tanınıyor.
Eğer bu süre içinde gerekli başvuru yapılmazsa, yapıların kaldırılması ve arazinin temizlenmesi için 2 aylık kesin bir süre veriliyor. Bu iki aylık zaman zarfında da yapılar kaldırılmazsa, mevcut idari para cezası 3 kat artırımlı olarak uygulanıyor. Sürecin son aşamasında ise resmi kurumlar tarafından yıkım ve temizleme işlemleri başlatılarak, ortaya çıkan tüm masraflar mal sahibine fatura ediliyor.
Yeni yasal düzenleme sonrasında sosyal medyada hobi bahçesi sakinleri, prefabrik ev ve tiny house sahipleri endişelerini dile getirmeye başladı. Düzenleme mevcut yapıların doğrudan topluca yıkılmasını öngörmese de tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi, mevcut olanların ise iptal edilecek olması tartışmaları büyütecek.
Tarım arazisine izinsiz konulan tüm konteyner, tiny house ve prefabrik yapılar bu kapsama giriyor. Yeni mevzuat doğrultusunda bazı ihlallerde metrekare başına uygulanan ceza tutarı 2 bin 500 liraya kadar yükseltildi. Süresinde yerine getirilmeyen yükümlülüklerde ise bu ceza 3 katına çıkabiliyor.