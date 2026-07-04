Hobi bahçelerinde iki ay detayı: Ceza üçe katlanacak

Eğer bu süre içinde gerekli başvuru yapılmazsa, yapıların kaldırılması ve arazinin temizlenmesi için 2 aylık kesin bir süre veriliyor. Bu iki aylık zaman zarfında da yapılar kaldırılmazsa, mevcut idari para cezası 3 kat artırımlı olarak uygulanıyor. Sürecin son aşamasında ise resmi kurumlar tarafından yıkım ve temizleme işlemleri başlatılarak, ortaya çıkan tüm masraflar mal sahibine fatura ediliyor.