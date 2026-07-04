Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor

Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor

Manisa Kırkağaç’ta 6 aylık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 1927 uzman erbaş mezun oldu. Törende sergilenen yakın dövüş, askeri dağcılık ve helikopterli şovlar izleyenlerin nefesini kesti.

Kaynak: AA
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 1

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde komando eğitimini tamamlayan 1927 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 2

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen “39'uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni”, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 3

Törende, dönem birincisi Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Kaymak, yaş kütüğüne plaket çaktı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi ve Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu kursu dereceyle tamamlayan uzman erbaşlara başarı belgelerini takdim etti.

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 4

Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, mezun olan personelin 1804'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 91'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapacağını söyledi.

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 5

Komandolardan hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına saygılı, disiplinli, görev bilinci yüksek ve kendisini sürekli geliştiren bireyler olmalarını beklediklerini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 6

"Türk Jandarması sadece suçla mücadele eden bir güvenlik teşkilatı değildir. Aynı zamanda devletimizin vatandaşına uzanan güven ve şefkat eli, ihtiyaç duyulduğunda sığınılan bir kurumdur. Görev yapacağınız her yerde disiplininiz, cesaretiniz, fedakarlığınız ve örnek davranışlarınızla Türk Jandarmasının itibarını daha da yükselteceğinize, milletimizin gönlündeki saygınlığını güçlendireceğinize ve Jandarma Genel Komutanlığının güvenilirliğine katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum."

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 7

Konuşmanın ardından 6 aylık komando eğitimini başarıyla tamamlayan 1927 uzman erbaş, komando andı içti.

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 8

Komandoların silahlı hareketler, yakın dövüş ve dağcılık gösterileri sunduğu törende, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi de gerçekleştirildi. Uğurlama duasının ardından tören geçişi yapıldı.

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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 9
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 10
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 11
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 12
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 13
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 14
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 15
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Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor - Resim: 16
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