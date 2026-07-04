Manisa’da çelikten bilekler ant içti: Dağların aslanları sahaya iniyor

"Türk Jandarması sadece suçla mücadele eden bir güvenlik teşkilatı değildir. Aynı zamanda devletimizin vatandaşına uzanan güven ve şefkat eli, ihtiyaç duyulduğunda sığınılan bir kurumdur. Görev yapacağınız her yerde disiplininiz, cesaretiniz, fedakarlığınız ve örnek davranışlarınızla Türk Jandarmasının itibarını daha da yükselteceğinize, milletimizin gönlündeki saygınlığını güçlendireceğinize ve Jandarma Genel Komutanlığının güvenilirliğine katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum."