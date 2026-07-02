Spot doğal gaz piyasasına ilişkin güncel veriler yayımlandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 118 lira olarak belirlendi.
İŞLEM HACMİ YARI YARIYA DÜŞTÜ
Piyasada işlem hacmi:
4 milyon 861 bin 512 lira olarak gerçekleşti
Önceki gün 9 milyon 65 bin 970 lira seviyesindeydi
Bu veriler, işlem hacminde önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.
TİCARET MİKTARI 284 BİN METREKÜP
Spot piyasada:
Gaz ticaret miktarı 284 bin metreküp oldu
Dengeleme gazı fiyatları
Piyasa katılımcıları için:
Alış fiyatı: 17 bin 973 lira 90 kuruş
Satış fiyatı: 16 bin 262 lira 10 kuruş
olarak açıklandı.
ARZ VE GİRİŞ VERİLERİ
Türkiye’ye dün:
105 milyon 30 bin 131 metreküp doğal gaz girişi sağlandı
Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise:
104 milyon 894 bin 172 metreküp olarak kaydedildi
Veriler, doğal gaz piyasasında hem işlem hacminde daralma hem de arzın yüksek seviyelerde seyrini sürdürdüğünü gösterdi.