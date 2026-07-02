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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasına ilişkin güncel veriler yayımlandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 118 lira olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Piyasada işlem hacmi:

4 milyon 861 bin 512 lira olarak gerçekleşti

Önceki gün 9 milyon 65 bin 970 lira seviyesindeydi

Bu veriler, işlem hacminde önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

TİCARET MİKTARI 284 BİN METREKÜP

Spot piyasada:

Gaz ticaret miktarı 284 bin metreküp oldu

Dengeleme gazı fiyatları

Piyasa katılımcıları için:

Alış fiyatı: 17 bin 973 lira 90 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 262 lira 10 kuruş

olarak açıklandı.

ARZ VE GİRİŞ VERİLERİ

Türkiye’ye dün:

105 milyon 30 bin 131 metreküp doğal gaz girişi sağlandı

Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise:

104 milyon 894 bin 172 metreküp olarak kaydedildi

Veriler, doğal gaz piyasasında hem işlem hacminde daralma hem de arzın yüksek seviyelerde seyrini sürdürdüğünü gösterdi.