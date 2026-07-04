TÜİK'in yüzde 0.99 olarak açıkladığı şaibeli haziran ayı enflasyon verisinin ardından, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği katsayı ayarları netleşti.
Mehmet Şimşek imzayı attı: Tüm ödemeler değişti 6 ay geçerli olacak
Haziran ayı enflasyonunun talimatla yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla 6 ay boyunca geçerli olacak yeni Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandı. İşte kıdem tazminatından bedelli askerlik ücretlerine kadar yeni zam matrisi...Züleyha Öncü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ıslak imzasıyla yürürlüğe giren genelge, memurlardan sözleşmeli personele, sosyal yardım alanlardan bedelli askerlik yükümlülerine kadar geniş bir kitleyi kapsıyor.
Bedelli Askerlik El Yakıyor
Memur aylık katsayısının 1,575512 olarak kesinleşmesiyle birlikte, 300.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan bedelli askerlik ücreti adeta el yakıyor.
Yeni dönemde bedelli askerlik yapmak isteyen bir gencin bankaya yatırması gereken net tutar 472 bin 653 lira 34 kuruş olarak belirlendi.
Eğer yükümlü yoklama kaçağı veya bakaya durumundaysa, bu paraya tam 5 bin 514 lira 30 kuruş ek ceza ödemesi ilave edilecek. Bu rakam yıl sonuna kadar geçerli olacak.
Maaş Farkları Yatıyor
Milyonlarca işçinin işten ayrılırken ya da emekli olurken alacağı tazminatın en üst sınırı olan kıdem tazminatı yıllık tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş olarak sınırlandırıldı.
Diğer taraftan memur maaş katsayılarının değişmesiyle birlikte, 1 Temmuz - 14 Temmuz 2026 tarihleri arasında oluşan 14 günlük maaş ve ücret farkları, hak sahiplerinin hesaplarına ayrıca ödenecek.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa çıkarıldı. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ise 76 bin 873 lira 55 kuruş oldu.
YÜZDE 13.52 ARTIŞ
Mevzuat kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri ile mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı. Aynı artış oranı, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerine ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarına da uygulandı.
Bunun yanı sıra 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki personel için ortalama ücret üst sınırı 156 bin 920 lira 53 kuruşa yükseltildi. Mali ve sosyal haklar da aynı oran doğrultusunda yeniden düzenlendi.