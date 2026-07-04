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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde" olduğunu belirten Beker, siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

CHP'de Ümit Dikbayır'ın istifasının ardından bir milletvekili daha mutlak butlan kararını gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Beker'in açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964'te Yozgat'ta doğdu. Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis üyeliği, çeşitli STK, vakıf ve dernek başkanlıkları gibi görevlerde bulundu.

Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisinin Pursaklar Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerde 17.548 oy (%33.9) oy alarak 2. oldu.

2019 yılında CHP listesinden İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilliği yaptı.

2023 yılında İYİ Partiden Ankara milletvekili olarak seçildi. 16 Kasım 2023'te İYİ Partiden ayrıldığını duyurdu. 4 Mart 2025'te CHP'ye katıldı.