Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu: İşte tüm detaylar

Son 16 turu resmen başladı

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselen 16 takım belli oldu. Avrupa ekipleri yine ağırlığını hissettirirken Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika temsilcileri de yoluna devam etti.