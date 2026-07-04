Son 16 turu resmen başladı
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselen 16 takım belli oldu. Avrupa ekipleri yine ağırlığını hissettirirken Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika temsilcileri de yoluna devam etti.
Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu: İşte tüm detaylar
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşti. Dev turnuvada birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.Kaynak: Diğer
Son 16 turu resmen başladı
Son 16 turunun ilk maçı Kanada - Fas
2026 Dünya Kupası son 16 turunun perdesi Kanada - Fas karşılaşmasıyla açılacak. İki ekip, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
Paraguay - Fransa
Son 16 turunda Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa, sürpriz çıkış yapan Paraguay karşısında çeyrek final bileti arayacak.
Brezilya - Norveç
Brezilya, son 16 turunda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşme, turun dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.
Meksika - İngiltere
Kuzey Amerika temsilcisi Meksika, son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Portekiz - İspanya
Son 16 turunun en büyük maçlarından birinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. İki Avrupa devi çeyrek final için mücadele edecek.
ABD - Belçika
ABD ile Belçika, son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ABD, güçlü rakibi karşısında tur arayacak.
Arjantin - Mısır
Arjantin, son 16 turunda Mısır ile karşılaşacak. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
İsviçre - Kolombiya
Son 16 turunun bir diğer eşleşmesinde İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip çeyrek final biletini alacak.