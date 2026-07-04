2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi uzatma dakikalarında 3-2 kazanan son şampiyon, adını son 16 turuna yazdırdı.
Yeşil Burun Adaları tarih yazdı: Arjantin zorlanarak son 16’ya kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, uzatmalara giden mücadelede Yeşil Burun'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Messi bir gol ve iki asistle galibiyette başrolü oynadı.Kaynak: AA
Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, 29. dakikada Lionel Messi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Yeşil Burun, 59. dakikada Duarte'nin golüyle skora denge getirdi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele uzatmalara taşındı.
Uzatmalarda tur geldi
Uzatmaların henüz başında, 92. dakikada Lisandro Martinez, Messi'nin asistinde takımını yeniden öne geçirdi. Yeşil Burun ise gelecek sezon Trabzonspor forması giymesi beklenen Sidny Cabral'ın 103. dakikada kaydettiği şık golle skoru bir kez daha eşitledi.
Ancak Arjantin, 111. dakikada Cristian Romero'nun Messi'nin kullandığı kornerde attığı golle 3-2 öne geçti ve karşılaşmadan galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.
Rakip Mısır
Bu sonucun ardından Arjantin, son 16 turunda Mısır ile eşleşti. Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun ise grup aşamasını yenilgisiz geçmesine rağmen turnuvaya son 32 turunda veda etti.
Messi rekorlarına yenisini ekledi
Karşılaşmayı bir gol ve iki asistle tamamlayan Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki gol serisini 8 maça çıkardı. 39 yaşındaki yıldız, turnuvadaki gol sayısını 7'ye, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını ise 20'ye yükseltti.
Messi ayrıca, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk futbolcu olarak bir rekora daha imza attı.
Vozinha yine göz doldurdu
Yeşil Burun kalecisi Vozinha ise takımının elenmesine rağmen performansıyla alkış topladı. Deneyimli file bekçisi, Arjantin karşısında yaptığı 8 kurtarışla göz doldurdu.