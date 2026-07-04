Yeşil Burun Adaları tarih yazdı: Arjantin zorlanarak son 16’ya kaldı

Messi rekorlarına yenisini ekledi

Karşılaşmayı bir gol ve iki asistle tamamlayan Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki gol serisini 8 maça çıkardı. 39 yaşındaki yıldız, turnuvadaki gol sayısını 7'ye, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını ise 20'ye yükseltti.

Messi ayrıca, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk futbolcu olarak bir rekora daha imza attı.