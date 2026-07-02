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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında fiyatlar ve işlem hacmine ilişkin güncel veriler açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, yarın için elektrik fiyatlarında geniş bir bant oluştu.

FİYATLAR 4.235 TL’YE KADAR ÇIKTI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek 4 bin 235 lira 1 kuruş (saat 20.00)

En düşük 1.499 lira 98 kuruş (saat 12.00)

olarak belirlendi.

Ortalama fiyat 3.200 TL bandında

Verilere göre:

Aritmetik ortalama fiyat: 3.194 lira 63 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyat: 3.218 lira 93 kuruş

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında toplam işlem hacmi:

Yüzde 2,75 azalarak

2 milyar 141 milyon 762 bin 576 lira seviyesine düştü

BUGÜNÜN FİYATLARI DAHA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için:

En yüksek fiyat 4.500 lira

En düşük fiyat 1.499 lira 98 kuruş

olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, elektrik piyasasında fiyat dalgalanmalarının sürdüğünü ve özellikle akşam saatlerinde fiyatların zirveye ulaştığını ortaya koydu.