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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1.499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

En yüksek fiyatın saat 20.00’de, en düşük fiyatın ise saat 12.00’de oluşması bekleniyor.

ORTALAMA FİYATLAR 3.300 TL BANDINDA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 280 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 312 lira 85 kuruş olarak hesaplandı.

İŞLEM HACMİ YÜKSELDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 2 milyar 257 milyon 121 bin 651 liraya ulaştı.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI DA AÇIKLANDI

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.499 lira 97 kuruş olarak kaydedildi.