İstanbul ve geniş çevresini kapsayan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmesi muhtemel büyük sarsıntıya dair uzmanlar arasındaki bilimsel değerlendirmeler çeşitlenerek devam ediyor.
Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt
Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin tartışmalar sürerken Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, "Krip var, büyük deprem olmaz" tezine karşı çıktı. Demirtaş, yıllık 2 cm krip gözlenen İsmetpaşa fayında 1944'te 7,6'lık deprem yaşandığını vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
Son olarak Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği açıklamayla, son günlerde sıklıkla öne sürülen "Marmara'da krip hareketi mevcut, dolayısıyla yıkıcı bir deprem gerçekleşmez" varsayımını masaya yatırdı.
Bahse konu yaklaşımın doğruluğu yansıtmadığını savunan Demirtaş, bu düşüncesine somut tarihsel ve jeolojik kanıtlar sundu.
Kuzey Anadolu Fay Zonu bünyesindeki Bolu-Gerede segmentinde yer alan İsmetpaşa (Çerkeş) fay yapısını emsal gösteren deneyimli uzman, bu hat üzerinde her yıl yaklaşık 2 santimetre düzeyinde krip (yavaş akma/sürünme) hareketliliği tespit edildiğini ifade etti.
Bölgede saptanan bu sürekli yavaş kayma hareketine karşın Demirtaş, aynı lokasyonda 1 Şubat 1944 senesinde 7,6 büyüklüğünde son derece şiddetli bir depremin vuku bulduğunu anımsattı.
Söz konusu sarsıntının yaklaşık 180 kilometreye ulaşan bir yüzey kırığı meydana getirdiğini ve 3,5 metrelik bir yer değiştirmeyle sonuçlandığını belirtti.
Demirtaş, paylaşımında tam olarak şu ifadeleri kullandı:
"Marmara'da krip var, büyük deprem olmaz görüşünü çürüten veri: Kuzey Anadolu Fay Zonu, Bolu-Gerede Segmenti İsmetpaşa (Çerkeş) fay kazısı.”
“Krip (yavaş akma / sürünme): 2 cm
Yıl: 1 Şubat 1944
M(Büyüklük): 7.6”
“Yüzey kırık uzunluğu: 180 km
Yer-değiştirme miktarı: 3.5 m”