Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt

Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt

Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin tartışmalar sürerken Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, "Krip var, büyük deprem olmaz" tezine karşı çıktı. Demirtaş, yıllık 2 cm krip gözlenen İsmetpaşa fayında 1944'te 7,6'lık deprem yaşandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 1

İstanbul ve geniş çevresini kapsayan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmesi muhtemel büyük sarsıntıya dair uzmanlar arasındaki bilimsel değerlendirmeler çeşitlenerek devam ediyor.

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 2

Son olarak Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği açıklamayla, son günlerde sıklıkla öne sürülen "Marmara'da krip hareketi mevcut, dolayısıyla yıkıcı bir deprem gerçekleşmez" varsayımını masaya yatırdı.

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 3

Bahse konu yaklaşımın doğruluğu yansıtmadığını savunan Demirtaş, bu düşüncesine somut tarihsel ve jeolojik kanıtlar sundu.

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 4

Kuzey Anadolu Fay Zonu bünyesindeki Bolu-Gerede segmentinde yer alan İsmetpaşa (Çerkeş) fay yapısını emsal gösteren deneyimli uzman, bu hat üzerinde her yıl yaklaşık 2 santimetre düzeyinde krip (yavaş akma/sürünme) hareketliliği tespit edildiğini ifade etti.

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 5

Bölgede saptanan bu sürekli yavaş kayma hareketine karşın Demirtaş, aynı lokasyonda 1 Şubat 1944 senesinde 7,6 büyüklüğünde son derece şiddetli bir depremin vuku bulduğunu anımsattı.

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 6

Söz konusu sarsıntının yaklaşık 180 kilometreye ulaşan bir yüzey kırığı meydana getirdiğini ve 3,5 metrelik bir yer değiştirmeyle sonuçlandığını belirtti.

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 7

Demirtaş, paylaşımında tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Marmara'da krip var, büyük deprem olmaz görüşünü çürüten veri: Kuzey Anadolu Fay Zonu, Bolu-Gerede Segmenti İsmetpaşa (Çerkeş) fay kazısı.”

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 8

“Krip (yavaş akma / sürünme): 2 cm

Yıl: 1 Şubat 1944

M(Büyüklük): 7.6”

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Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt - Resim: 9

“Yüzey kırık uzunluğu: 180 km

Yer-değiştirme miktarı: 3.5 m”

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