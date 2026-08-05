Marmara Depremi için yeni uyarı: "Büyük deprem olmaz" diyenlere 1944 örneğiyle yanıt

Son olarak Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği açıklamayla, son günlerde sıklıkla öne sürülen "Marmara'da krip hareketi mevcut, dolayısıyla yıkıcı bir deprem gerçekleşmez" varsayımını masaya yatırdı.