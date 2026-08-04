Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 773 bin 202 lira oldu. Bu rakam, önceki gün 9 milyon 557 bin 84 lira seviyesindeydi.

Piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 226 lira 96 kuruş olarak açıklanırken, toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 380 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 88 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 365 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

ARZ VE GİRİŞ VERİLERİ

Türkiye’ye dün 87 milyon 322 bin 451 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 87 milyon 397 bin 207 metreküp oldu.