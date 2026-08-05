Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.