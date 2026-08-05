Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, 5 Ağustos Çarşamba raporunu yayımladı. Yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olurken; Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı 40-60 km'yi bulacak. Yağışlar ise öğle ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak görülecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

5 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

8 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

9 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

11 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

12 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

13 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 25
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 20

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 21

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 22

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 23

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 24

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 25

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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