EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan vatandaşı ilgilendiren kademeli emeklilik tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Sosyal güvenlik sistemindeki adalet arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emekliliğin kimleri kapsayabileceğini, formülün ne olabileceğini ve yasanın ne zaman çıkabileceğini detaylarıyla açıkladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emekliliğin kimleri kapsayabileceğini, formülün ne olabileceğini ve yasanın ne zaman çıkabileceğini detaylarıyla açıkladı.Cemile Kurel
8 Eylül 1999 tarihinin EYT için bir dönüm noktası kabul edilmesinin ardından, sadece bir gün farkla yıllarca emekli olamayan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi. Katıldığı yayında konuyu değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut sistemde ciddi bir adaletsizlik olduğunu kabul etmekle birlikte kısa vadeli beklentiler konusunda uyarıda bulundu.
"KISA VADEDE ÇIKMAZ AMA İLERLEYEN YILLARDA GELECEKTİR"
Kademeli emeklilik yasasının kısa vadede çıkmasını beklemediğini belirten Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Kademeli emeklilik yasası Türkiye'de şu anda kısa vadede ben çıkmayacağını düşünüyorum. Bir adaletsizlik var mı? Yüzde100 bir adaletsizlik var. Fakat EYT gibi bir yasa bundan sonra çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz."
Erdursun, önümüzdeki yıllarda seçim, referandum veya olası bir iktidar değişimi süreçlerinde konunun tekrar güçlü şekilde gündeme geleceğini belirterek, birkaç yıl içerisinde bu adımların atılabileceğini düşündüğünü ifade etti.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK? İŞTE MASADAKİ FORMÜL
Erdursun, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için sert bir geçiş olduğunu vurgulayarak yapılması muhtemel makul düzenlemeyi şöyle özetledi:
"2000 yılında sigortalı olmuş; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları itibarıyla makul bir kademeyle yaş kademe kademe arttırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar makul bir kademe gelebilir. Prim gün sayısı biraz geriye doğru çekilebilir. Sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir yasal düzenleme gelebilir ve gelecektir de ilerleyen yıllarda."
Muhalefetin "43-45 yaşında emeklilik" vaatlerinin gerçekçi olmadığını belirten uzman, sistemin sürdürülebilirliği için yaş şartı olmadan bir emekliliğin imkansız olduğunu dile getirdi.
"SGK'NIN KAPISINDAN GEÇEN OLMAYACAK"
EYT yasasının mali yüküne ilişkin eleştirilere de değinen Erdursun, gelecekteki emeklilik başvurularında ciddi bir düşüş yaşanacağını vurguladı:
"Şimdi zaten bundan sonra bir kademe düzenlemesi çıkmazsa artık EYT'den dolayı emekli olacaklar emeklilik için sonuçta süresini bekleyip müracaatta bulunacaklar... 2027, 2028, 2029'lara geldiğimizde artık SGK'nın kapısının önünden geçen olmayacak neredeyse emeklilik için.
Üç beş kişi gidip müracaatta bulunacak emekli olmak için. Bu nedenle de kendi içerisinde aslında dengeyi sosyal güvenlik sistemi yakalamış olacak."
ÖZGÜR ERDURSUN'DAN BİR ANI: "HAKKINIZ VARSA PEŞİNDEN KOŞUN"
Emeklilik planlamasının ertelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Özgür Erdursun, yanına gelen 68 yaşındaki bir danışanının hikayesini anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yurt dışı borçlanması için 1 milyon 278 bin TL ödemesi gereken ancak bu parayı imkanı olmadığı için ödeyemeyen danışanının durumunu paylaşan Erdursun sözlerini şöyle tamamladı:
"68 yaşına gelmiş, elinde bir miktar para var. Emekliliği çok fazla önemsememiş. Ne de olsa 'emekli olsam ne olur ya işte 25.000 Lira için' kesinlikle bunu dememek lazım. Bu nedenle bu emeklilik konusunda hakkınız varsa bu hakkınızın peşine düşün. Bununla ilgilenin. Bugünkü durumunuzla yarınki durumunuzun ne olacağı, yaş ilerleyince durumunuzun ne olacağını kestirmeniz çok mümkün olmayabilir. Hakkınız varsa hakkınızın peşinden koşun."