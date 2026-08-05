SGK uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilikte yeni sistemi açıkladı

"68 yaşına gelmiş, elinde bir miktar para var. Emekliliği çok fazla önemsememiş. Ne de olsa 'emekli olsam ne olur ya işte 25.000 Lira için' kesinlikle bunu dememek lazım. Bu nedenle bu emeklilik konusunda hakkınız varsa bu hakkınızın peşine düşün. Bununla ilgilenin. Bugünkü durumunuzla yarınki durumunuzun ne olacağı, yaş ilerleyince durumunuzun ne olacağını kestirmeniz çok mümkün olmayabilir. Hakkınız varsa hakkınızın peşinden koşun."