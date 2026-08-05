Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 216 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün elektrik tüketimi ise 1 milyon 194 bin 214 megavatsaat olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLEDEN SONRA

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 844 megavatsaat ile saat 15.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise 39 bin 564 megavatsaat ile saat 06.00’da ölçüldü.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATIN ÜZERİNDE

Türkiye, dün 24 bin 480 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 1824 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu veriler, dış ticarette elektrik tarafında net ihracatçı konumun sürdüğünü gösterdi.