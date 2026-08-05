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İYİ Parti, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' olarak adlandırdığı ve PKK'lı teröristlere Türkiye'de siyaset yapmanın yolunu açan çözüm süreci yasasının; Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun bakımından taşıdığı usul ve şekil aykırılıkları nedeniyle işleme alınmayarak teklif sahiplerine iadesini istedi.

PKK'nin feshi süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa bugün TBMM'ye sunuldu.

AKP Grup Başkanı Güler, teklifin 360'a yakın milletvekili tarafından imzalandığını bildirdi.

Teklifin 7 Ağustos Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasaya imza atan milletvekillerini partisinin bugünkü grup toplantısında "Neyin altına imza attıklarını bile bilmiyorlar. Siz Sevr'e imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz" sözleriyle eleştirmişti.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNDE NELER YER ALIYOR?

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşuyor.

Geçici nitelikteki düzenlemeden yararlanmak isteyenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapabilecek. Bu sürenin sonunda başvuru hakkı sona erecek. Sürenin uzatılması ise ancak yeni bir kanunla mümkün olabilecek. Başvurular bireysel olacak ve her kişi için ayrı değerlendirme yapılacak.

Örgüt üyelerinden üç yıl süreyle herhangi bir suça karışmayanlar için siyaset yapma yolu açık tutulacak. 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğuran suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak.