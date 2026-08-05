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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira 36 kuruş olarak açıklandı. Gaz ticaret miktarı ise 597 bin metreküp oldu.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Piyasada işlem hacmi 10 milyon 259 bin 63 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün açıklanan 23 milyon 773 bin 202 liraya kıyasla önemli bir gerilemeye işaret etti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 43 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 325 lira 14 kuruş seviyesinde belirlendi.

ARZ VE GİRİŞ VERİLERİ

Türkiye’ye dün 87 milyon 881 bin 201 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 87 milyon 660 bin 127 metreküp olarak kayıtlara geçti.